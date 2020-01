Đa dạng các mặt hàng trang trí Tết

(GLO)- Càng cận Tết, tại các cửa hàng, tuyến đường chính của TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai tấp nập người ra vào chọn mua các mặt hàng trang trí Tết. Với mẫu mã đa dạng, hình thức bắt mắt, các mặt hàng trang trí Tết hiện đang hút khách.

Mặt hàng trang trí Tết rực rỡ sắc màu. Ảnh: Ngọc Thu

Trên các tuyến đường Trần Phú, Hai Bà Trưng... những ngày này như được khoác thêm màu áo mới. Sắc vàng, sắc đỏ tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng của những chiếc đèn lồng, dây khánh, đèn nháy, dây kim tuyến, phong bao lì xì, câu đối… được sản xuất với đường nét sắc sảo, tinh tế như mang Tết đến gần hơn với mọi gia đình. Đặc biệt, năm nay là năm Canh Tý nên những sản phẩm gắn với hình ảnh con chuột đã làm nên nét mới của thị trường đồ trang trí Tết Canh Tý 2020. Nắm bắt xu thế thị trường, nhiều cửa hàng đã nhập nhiều mẫu sản phẩm có in hình con chuột với nhiều kiểu dáng, mẫu mã về bán. Trong đó, phổ biến nhất là hình con chuột được in trên tấm nhựa với đủ màu sắc lung linh, hay cách điệu trên những phong bao lì xì tạo sự độc đáo cho sản phẩm.

Hình ảnh con chuột đã làm nên nét mới của thị trường đồ trang trí Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Ngọc Thu

Anh Nguyễn An bán hàng tại đường Hai Bà Trưng cho biết: “càng vào những ngày cuối cùng của năm thì lượng khách đến mua càng tăng cao. Bởi những ngày này, người dân mới được nghỉ làm, cùng nhau đi mua sắm theo ý thích của mình. Mặt hàng được người tiêu dùng ưa thích lựa chọn là đồ vật trang trí nhỏ lẻ, dán tường, treo tường. Những mặt hàng này thường dễ sử dụng, mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng và có thể sử dụng nhiều lần nên thường thu hút người dân mua sử dụng”.

Với mong muốn đem lại may mắn, sung túc, an vui, hạnh phúc trong năm mới, các mặt hàng trang trí như câu đối đỏ, dây tiền vàng được rất nhiều khách ưa chuộng. Chị Lê Thị An (79 Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Trong những ngày Tết, việc trang hoàng nhà cửa luôn được tôi lưu tâm. Những câu đối đỏ được treo lên cây mai, hình chú chuột dễ thương được tôi dán vào cửa kính để tô điểm cho ngày xuân thêm sắc màu, ý nghĩa và mang lại không khí Tết vui vẻ cho gia đình mình”.

Chậu lan hồ điệp, hoa đồng tiền, tulip, hướng dương… được làm bằng nhựa, vải cũng được bày bán rất nhiều dọc các tuyến đường. Ảnh: Ngọc Thu

Bên cạnh đó, các mặt hàng như như cây mai, đào, chậu lan hồ điệp, hoa đồng tiền, tulip, hướng dương… được làm bằng nhựa và vải là những sản phẩm được bày bán rất nhiều dọc các tuyến đường. Những mặt hàng này có giá từ 200.000-400.000 đồng/sản phẩm. Ngoài các loại cây nhỏ, thì mai vàng, đào hồng… là sản phẩm không thể thiếu và là sản phẩm từ 2 đến hơn 3 triệu đồng. Những đồ trang trí được gia công cẩn thận, thân cây gỗ giống với màu cây thật, những bông hoa mai được gắn cầu kỳ trên cây.

Đã hơn 10 năm trong nghề làm hoa vải, nhựa, bà Nguyễn Thị Ngọc Trân (223 Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku) đã chuẩn bị sẵn các mặt hàng hoa giả để trang trí ngày Tết. Bà Trân cho hay: “ Đối với bàn thờ, khách thường chọn hoa sen, hoa cúc. Còn trang trí không gian trong phòng khách thì bình hoa tầm xuân, hoa hồng, hoa lan được khách lựa chọn nhiều hơn. Những ngày này lượng khách cũng đang dần tăng. Hy vọng chúng tôi sẽ bán được nhiều hàng hơn để có thêm thu nhập trong dịp Tết này”.

Người bán hàng đang trang trí hoa giả cho khách. Ảnh: Ngọc Thu

Với sự phong phú và đa dạng, các mặt hàng trang trí Tết đã đáp ứng nhu cầu mua sắm, trang hoàng nhà cửa của người dân. Đồng thời, góp thêm niềm vui Xuân ấm áp đến mọi nhà.