Kẹt ý thức  

Từ nửa tháng trở lại đây, sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông nghẹt người đi đón Việt kiều từ nước ngoài về quê ăn tết.



Không chỉ tại TP.HCM mà một lượng không nhỏ người dân từ các tỉnh thành lân cận cũng dồn về từ nửa đêm tới sáng chờ đợi người thân, khiến tình trạng ùn tắc, kẹt cứng từ bên trong ra tận cửa ngõ cảng hàng không lớn nhất cả nước càng trở nên trầm trọng.



Việc người đón, đưa nhiều hơn cả người đi máy bay không phải là chuyện mới ở sân bay Tân Sơn Nhất mỗi lần tết đến xuân về. Mặc dù lãnh đạo cảng đã nhiều lần khuyến cáo nên hạn chế người nhà đón, tiễn để tránh quá tải nhà ga nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện. Đặc biệt năm nay, lượng Việt kiều về quê ăn Tết dự báo tăng mạnh do 2 năm trước vì dịch bệnh không thể hồi hương, người nhà cũng nôn nóng muốn gặp sớm nhất có thể, nên khuyến cáo thì khuyến cáo, kẹt thì kẹt, đón vẫn đi đón như thường. Cảng hàng không vốn đã quá tải lại càng trở nên chật chội, căng thẳng vì các dịch vụ hạ tầng không thể đáp ứng nhu cầu.



Mà tới sân bay đâu phải chỉ có sân bay kẹt. Để tới được sân bay, lượng xe cộ đó phải di chuyển từ nhiều nơi, trên nhiều cung đường, cộng với dòng phương tiện vốn đã đông đúc những ngày giáp tết khiến đường phố lúc nào cũng hầm hập, người người vội vã và mệt mỏi vì tốn quá nhiều thời gian lưu thông.



Nhưng không chỉ hạ tầng quá tải, giao thông nói chung và sân bay nói riêng còn kẹt vì một ngàn lẻ một câu chuyện tưởng nhỏ nhưng tác hại rất lớn. Đó là chuyện không thống nhất trong thủ tục kiểm tra, soi chiếu an ninh ở các cảng hàng không, thậm chí ở mỗi nhân viên thực hiện; chuyện một số cán bộ hải quan vừa làm việc vừa lướt facebook, coi điện thoại, tán gẫu; chuyện máy móc bỗng dưng bị đơ; hành khách quên giấy tờ hay đi lộn cửa, lộn cổng. Tương tự trên đường, không ít người bức xúc về chuyện phân luồng, tuyến hay thời gian đèn tín hiệu giao thông ở nhiều vị trí bất hợp lý; một số điểm giao cắt hỗn loạn thường xuyên nhưng vắng bóng lực lượng chức năng hỗ trợ.



Ở chiều ngược lại, ý thức tham gia giao thông của không ít người còn kém. Việc dừng đỗ sai quy định, lấn làn vượt tuyến... hầu như ở đâu cũng có. Mỗi chuyện góp thêm một chút khiến ùn tắc, kẹt xe, chật chội, quá tải diễn ra ngày càng nhiều. Ai cũng bức xúc nhưng ai cũng muốn tranh thủ, cũng muốn vượt lên trước. Thậm chí là cả những hướng dẫn có thể giúp mình tránh hay hạn chế mất thời gian, công sức, thậm chí là tiền bạc cũng bị phớt lờ.



Chỉ còn khoảng chục ngày nữa là đến tết, nhu cầu đi lại đang tăng rất nhanh. Các cơ quan có thẩm quyền cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để giảm tải ở sân bay như website tra cứu mọi thông tin, mã QR code cũng được dán ở nhiều nơi; có thể check-in online ở nhà hay tại các ki ốt trong sân bay; những khuyến cáo hạn chế đi đón; người đi máy bay nên ra sân bay sớm; hướng dẫn gửi đồ, gói đồ đảm bảo an toàn; cảng hàng không cũng sắp đưa vào bãi đậu miễn phí dành cho taxi ở Tân Sơn Nhất... Tất nhiên, hạ tầng quá tải so thực tế thì các giải pháp này chỉ mang tính tình thế chứ chưa thể căn cơ. Nhưng nếu mỗi chúng ta đều ý thức và có trách nhiệm hơn thì chắc chắn sẽ góp phần giảm tải cho hạ tầng giao thông, hạ tầng sân bay và hạn chế được những phiền phức, bực bội cho chính bản thân mình.

Theo Niên An (TNO)