Giá trị sau ánh hào quang  

Lừng lẫy trên “đường đua xanh” với thành tích độc nhất vô nhị trong lịch sử bơi lội Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên đang viết tiếp câu chuyện đẹp cho đời với hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa sau khi giã từ sự nghiệp.



Từ khi bước chân vào làng bơi chuyên nghiệp, “tiểu tiên cá” Ánh Viên đã hy sinh những ngày tháng thanh xuân, nỗ lực khổ luyện để mang vinh quang về cho tổ quốc vì trách nhiệm màu cờ sắc áo quốc gia. Những ngày tháng xa nhà tập luyện và thi đấu, hầu như cô chỉ làm bạn với bể bơi - nơi tôi luyện nên một Ánh Viên với ý chí kiên cường, bền bỉ, chiến thắng bản thân, giành những kỷ lục hiếm thấy cho làng bơi nước nhà. Điều đó khiến cô phải đánh đổi bằng tất cả niềm vui tuổi trẻ mà mãi mãi không thể quay trở lại.



Giã từ sự nghiệp đỉnh cao nhưng Ánh Viên quyết không dừng lại, bởi chiến thắng ở bể bơi chỉ là vinh quang thể thao ngắn hạn. Còn trên đường đời, những ai biết hy sinh vì người khác mới là người chiến thắng vĩnh viễn. Ánh Viên giờ đây đã khoác lên mình vai trò mới, đại sứ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên phát động vì trẻ mồ côi sau đại dịch Covid-19. Với Ánh Viên, vinh quang là quan trọng nhưng yêu thương và sự tử tế mới là thứ mãi tồn tại theo thời gian. Cô quyết không dừng lại ở những tấm huy chương vì thành tích hữu hạn rồi cũng sẽ bị lu mờ, chỉ có lan tỏa sự tử tế, chia sẻ tình yêu thương cùng cộng đồng mới là giá trị bền vững.



Trên thế giới, David Beckham hồi còn thi đấu cho Manchester United hay đội tuyển Anh, những đường chuyền dài theo phong cách “lá vàng rơi”, những cú sút phạt cầu vồng đẹp như tranh vẽ đã tạo nên thương hiệu không lẫn vào đâu được. Ngay khi còn là cầu thủ, Beckham đã là đại sứ thiện chí thể thao của Quỹ Nhi đồng LHQ (Unicef). Cựu tuyển thủ Anh từng khiến cộng đồng xúc động khi gọi điện thoại trò chuyện với bệnh nhân ung thư 19 tuổi ở Canada đang cận kề cái chết vào tháng 1.2007, gửi cho cô bé chiếc áo đấu có chữ ký của mình để chia sẻ, cùng bệnh nhân vượt qua nỗi đau của căn bệnh quái ác. Beckham cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa cùng tổ chức phi lợi nhuận có tên Malaria No More với mục đích ngăn chặn cái chết do sốt rét gây ra tại châu Phi.



Tại VN, không ít lần chúng ta chứng kiến hình ảnh xúc động người nghèo, người bán vé số… mang những đồng tiền ít ỏi dành dụm được bỏ vào thùng quyên góp, phát huy truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” chia sẻ với đồng bào bị thiên tai, bão lũ. Trong khả năng của mình, chúng ta dù ở cương vị nào cũng có thể góp phần làm đẹp cho đời, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Vì vậy sau vinh quang, các vận động viên hãy tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp vốn có, thể hiện vai trò trách nhiệm trong đời sống. Các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp vì thế hãy tạo cầu nối, hỗ trợ họ cùng chung tay tạo ra giá trị bằng những việc làm cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.



Vinh quang vì thế sẽ không bị lu mờ, giá trị sẽ được nhân lên gấp bội giống như những gì mà Ánh Viên hoặc những ai khác nữa đã, đang và sẽ làm.



Theo Huỳnh Sang (TNO)