Để hành trình về quê vui hơn  

Từ hôm qua 15.1, bến xe miễn phí cho hàng trăm taxi truyền thống đã chính thức đưa vào hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất.



Bãi đỗ giúp các tài xế vào đón khách trong cảng hàng không nhanh chóng hơn, không sợ bị CSGT xử phạt do đậu ngoài đường gây cản trở giao thông. Cửa ngõ vào sân bay nhờ vậy cũng thông thoáng, thuận tiện hơn trong những ngày cận Tết Nguyên đán.



Trước đó 2 ngày, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (thuộc Cục Hải quan TP.HCM) đã phối hợp cùng Đoàn thanh niên các đơn vị trên địa bàn lập đội tình nguyện thực hiện chương trình hỗ trợ đón kiều bào tết năm 2023. Đội sẽ tiếp nhận, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thủ tục đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; hỗ trợ khai các tờ khai hải quan đối với hàng hóa, hành lý; tư vấn thủ tục cấp visa tại cửa khẩu; phổ biến các thông tin pháp luật về xuất nhập cảnh, văn hóa, khai báo tạm trú trong thời gian tạm trú ở VN cho kiều bào, người già, phụ nữ và trẻ em.



Sớm hơn nữa, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đồng loạt triển khai các giải pháp để hạn chế ùn tắc như tra cứu thông tin chuyến bay FIDS quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng sân bay Tân Sơn Nhất qua app; phối hợp với các hãng tăng số lượng xe; linh động phân luồng ở các điểm nóng... Có thể thấy, từ hải quan, giao thông, cảng và tất cả các đơn vị liên quan trên địa bàn TP.HCM đều vào cuộc để giúp hành khách có một hành trình về quê ăn tết thuận lợi nhất có thể.



Thực tế, cảng hàng không lớn nhất cả nước đã “nóng” từ cách đây hàng tuần bởi số lượng Việt kiều về quê ăn tết đang tăng theo cấp số nhân. Dự báo những ngày tới, lượt khách qua đây còn tăng mạnh khi cả nước bắt đầu vào những “ngày vàng” của kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm. Thế nên dù đã triển khai mọi giải pháp thì gần như chắc chắn, chuyện ùn tắc ở chỗ này chỗ kia trên đường từ nhà tới sân bay hay trong quy trình thủ tục trước khi lên máy bay của mỗi người là không thể tránh khỏi khi nhu cầu thực tế vượt rất xa so với năng lực hạ tầng. Tất nhiên, bên cạnh các giải pháp mang tính cơ học, điều quan trọng nhất vẫn là sự phối hợp nhịp nhàng giữa người thực hiện và hành khách tới sân bay thời điểm này để giảm thiểu tối đa những phiền phức và cả sự bực bội cho mỗi bên. Đó là sự linh động, nhanh chóng và tận tâm trong thực hiện quy trình kiểm tra, thủ tục ở sân bay của mỗi cán bộ, nhân viên nơi đây. Tương tự, mỗi hành khách cũng nên tận dụng các giải pháp công nghệ trong tra cứu và làm thủ tục; chuẩn bị sẵn những giấy tờ cần thiết; làm đúng - đủ các hướng dẫn của nhân viên an ninh. Mỗi bên làm đúng chức trách, nhiệm vụ của mình thì chắc chắn, mọi việc sẽ suôn sẻ hơn, từ đó góp phần giảm tải ở giai đoạn cao điểm này.



Sau 2 năm dịch bệnh, tết năm nay thực sự là tết đoàn viên với rất nhiều gia đình, kể cả những cán bộ nhân viên ở sân bay Tân Sơn Nhất nói riêng và các sân bay trên cả nước nói chung, đặc biệt là với những người con đi làm ăn xa quê hương đã trải qua những tháng ngày chiến đấu với đại dịch. Tâm lý muốn thật nhanh, thật sớm... có thể khiến chúng ta dễ bực bội, cáu kỉnh nhưng sự nỗ lực để hành khách có một hành trình suôn sẻ, thuận tiện của các cơ quan có thẩm quyền liên quan là điều cần ghi nhận. Vì vậy, mỗi bên hãy nở một nụ cười và trao đi sự cảm thông, thì hành trình về quê ăn tết của mỗi người chắc chắn sẽ ngắn hơn, vui hơn.



Theo Niên An (TNO)