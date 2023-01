Bảo vệ môi trường từ việc làm nhỏ nhất

(GLO)- Đối diện nhà tôi đang sống là một mảnh vườn nhỏ. Chủ nhân mảnh vườn ấy là đôi vợ chồng già. Con cái học hành làm ăn ở xa nên nhà chỉ có 2 ông bà. Khu vườn nhỏ nhưng họ trồng đủ các loại rau xanh và cây trái. Lúc sáng sớm hay chiều muộn, ông bà thường cặm cụi cắt tỉa, nhổ cỏ, quét dọn khu vườn. Ngặt nỗi, vì quá chăm chút cho mảnh vườn nên thành ra, cứ vài ngày, họ lại... tra tấn hàng xóm bằng những đợt khói bụi khi ông bà gom tất cả loại rác từ trong nhà đến ngoài vườn về phía cuối vườn, sát tường rào và đốt.

Đám lửa không quá lớn nhưng vì trong khu dân cư đông đúc, nhà cửa san sát, khói nhanh chóng len lỏi vào từng ô cửa, khiến nhiều người thấy khó thở, ngột ngạt. Những ngày nắng nóng, oi bức thì càng khó chịu hơn. Cũng có người đến tận nơi góp ý ông bà nên gom rác, đưa đến vị trí tập kết gần nhất để tiện cho công nhân vệ sinh môi trường đem đi xử lý. Nhưng rồi, mọi chuyện đâu lại vào đấy.



Anh bạn tôi cũng nhiều lần đưa cả gia đình đi lánh nạn vì chủ nhân bãi đất cạnh nhà thỉnh thoảng cũng thuê người phát dọn đốt rác. Chẳng cần đợi cỏ khô, cũng không cần biết trong đống cỏ lẫn thứ gì, người làm gom hết thành đống rồi châm lửa. Mùi khét của cao su, mùi cỏ tươi âm ỉ cháy và cả mùi túi ni lông, chai nhựa... Thứ khói hỗn hợp ấy theo gió bủa vây các ngôi nhà xung quanh. Nhiều nhà phải “cửa đóng then cài” song vẫn không thoát khỏi đám khói bụi, mùi hôi.



Đã có khuyến cáo từ việc đốt rác tùy tiện trong khu dân cư gây ô nhiễm, mất an toàn, nguy hại đến sức khỏe người dân, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Cao điểm mùa khô thì việc đốt rác không có sự kiểm soát, rất dễ cháy lan, đe dọa sự an toàn các khu dân cư. Vậy mà không ít người vẫn phớt lờ cảnh báo. Có lẽ các cấp, các ngành cũng cần kiểm tra, xử lý hành vi đốt rác bừa bãi để răn đe, giáo dục. Chủ động nâng cao nhận thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tuân thủ các quy định về việc thu gom, xử lý rác thải là việc nên làm thường xuyên. Đồng thời, cũng cần nhắc nhở và có chế tài xử phạt đối với những trường hợp tái phạm.



Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi: đổ, ném chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở, cơ quan, trụ sở làm việc, nơi sản xuất kinh doanh của người khác; tự ý đốt rác, chất thải, chất độc hoặc các chất nguy hiểm khác ở khu vực dân cư, nơi công cộng; đổ rác, chất thải hoặc bất cứ vật gì khác vào hố ga, hệ thống thoát nước công cộng, trên vỉa hè, lòng đường; để rác, chất thải, xác động vật hoặc bất cứ vật gì khác mà gây ô nhiễm ra nơi công cộng hoặc chỗ có vòi nước, giếng nước ăn, ao, đầm, hồ mà thường ngày Nhân dân sử dụng trong sinh hoạt làm mất vệ sinh.



Thiết nghĩ, để đảm bảo môi trường sống của chúng ta được an toàn, trong lành, thân thiện thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức từ chính những việc tưởng chừng nhỏ nhặt như thu gom, xử lý rác thải.



AN NGUYÊN