Bài học 'giận quá mất khôn'  

Vụ việc ông N.V.D, một đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, đánh nữ nhân viên phục vụ BRG Đà Nẵng Golf Resort N.T.A.L đã có kết luận.



Phía Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) không khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích, mà xử phạt ông D. 6,5 triệu đồng do xâm phạm sức khỏe người khác.



May cho ông ta vì chị L. bãi nại, không yêu cầu khởi tố, nhưng HĐND tỉnh Quảng Nam cũng sẽ xem xét tư cách đại biểu đối với ông, trong vai trò thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách - cơ quan đại diện cho tiếng nói không chỉ của giới doanh nhân mà cả người dân ở địa phương.



Người đời nói “mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng”. Trong vụ việc trên, hậu quả không chỉ về vật chất mà danh tiếng của ông D. cũng chẳng còn được trong sạch…



Người viết cũng nhớ như in câu cửa miệng được một số người thốt lên khi xảy ra mâu thuẫn với người khác, thậm chí đối với lực lượng chức năng, là “Mày biết tao là ai không”, cho thấy một số người quá “ảo tưởng” về cái mà họ tự cho là “quyền lực” của bản thân, xem thường hậu quả do những cơn nóng giận gây ra.



Sau vụ việc của ông N.V.D, bài học được giới doanh nhân nhắc đi nhắc lại để tự răn đe bản thân là “phải biết kiềm chế cơn nóng giận trong bất cứ tình huống nào”.



Bởi đối với người bình thường, không làm chủ được cơn nóng giận, dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật, bản thân họ phải gánh chịu trách nhiệm đối với những hành vi mà mình gây ra. Nhưng khi là chủ doanh nghiệp, người có vị trí trong xã hội, đặc biệt doanh nghiệp lớn, vị trí xã hội càng quan trọng, hệ quả của những cơn “giận quá mất khôn” sẽ đem đến những tác hại không chỉ đối với người vi phạm mà còn đối với doanh nghiệp, cơ quan họ đang công tác.



Do đó, cần tu dưỡng đạo đức, suy nghĩ thấu đáo và hành động chuẩn mực, bởi sau lưng những người đảm nhận những công việc quan trọng, còn có cả những trọng trách nặng nề.

Theo Văn Minh (TNO)