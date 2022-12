Tuyên chiến với cá độ  

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi đề và cá độ bóng đá mùa World Cup qua mạng Internet quy mô cực lớn, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.





Bấy lâu nay những tưởng cờ bạc chỉ được tập trung ở các thành phố lớn chứ khó ngờ rằng những kẻ cầm đầu đường dây cờ bạc ngàn tỉ lại ngụ ở những địa phương xa xôi của một tỉnh cao nguyên. Công nghệ giờ đã phát triển mạnh và mặt trái của nó cũng thật khủng khiếp. Cờ bạc là một điển hình, chỉ một nhóm người lập các tài khoản cá độ và nhanh chóng phát triển chân rết ra khắp các tỉnh, thành trên cả nước.



Điểm qua những vụ việc lớn, cách đây vài ngày, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang mạng bong8… Số tiền cá độ ước tính trên 3.000 tỉ đồng. Đường dây này do một đối tượng tại TP Hà Nội cầm đầu, hoạt động từ tháng 9-2020 đến nay và đã phát triển ra các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố khác. Đầu tháng 11-2022, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Bộ Công an phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch hơn 6.000 tỉ đồng.



Còn theo số liệu của Bộ Công an, thời gian qua đã triệt phá đường dây đánh bạc qua hệ thống Evol, với số tiền khoảng 30.000 tỉ đồng; triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua trang Nagaclubs… với số tiền khoảng 87.000 tỉ đồng… Tính riêng năm 2021, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xử lý 694 vụ việc, triệt phá 181 chuyên án liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng, khởi tố 570 vụ án, khởi tố 2.674 bị can…



Thật khó tưởng tượng tình trạng cờ bạc bất hợp pháp lan rộng như hiện nay. Nạn nhân của những đường dây cờ bạc này nhiều không kể xiết. Cờ bạc thì chẳng bao giờ thắng được nhà cái và đó cũng là nguyên nhân tình trạng tổ chức cờ bạc nở rộ thời gian qua. Thua bạc thì tan cửa nát nhà, nợ nần chồng chất. Con nợ mà trốn chạy sẽ bị bọn chúng thuê côn đồ truy lùng, thậm chí truy sát. Nhiều con bạc phải cầu cứu cơ quan công an để được bảo vệ. Quan trọng hơn, một nguồn lực tài chính rất lớn trong nhân dân bị phí phạm vào trò đỏ đen chỉ để làm giàu cho những kẻ bất lương.



Không còn cách nào khác, các cơ quan chức năng đang phải rất nỗ lực triệt phá các đường dây đánh bạc - cá độ này. Rất nhiều đường dây đánh bạc - cá độ có máy chủ đặt ở nước ngoài nên việc dứt bỏ tận gốc của tổ chức rất khó nếu không có sự phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn.



Trừng trị kẻ tổ chức đánh bạc bất hợp pháp thì cũng phải xử nghiêm người đánh bạc. "Lực lượng" này chính là miếng mồi thơm cho những kẻ tổ chức. Và khi thua bạc họ cũng gây ra bao bi kịch cho gia đình và gây mất an ninh trật tự xã hội. Trong bối cảnh kinh tế đang dần phục hồi, cuộc sống của người dân vẫn còn đang khó khăn với nhiều lo toan, triệt để dẹp nạn cờ bạc bất hợp pháp mới có thể góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội.

Theo GIA KHANG (NLĐO)