Tuổi trẻ khát vọng cống hiến

(GLO)- Từ ngày 14 đến 16-12, Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) diễn ra tại Hà Nội. Đại hội dành nhiều thời gian, tâm huyết cho việc thảo luận và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, tiếp tục lãnh đạo phong trào, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, thực hiện khát vọng-tiên phong-đoàn kết-bản lĩnh và sáng tạo, hiến dâng tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.





Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kỳ vọng vào vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Ngay Tết Nguyên đán 1946-Tết đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc, Bác viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Tháng 8-1947, trong “Thư gửi các bạn thanh niên”, Người lại viết: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cho cái tương lai đó”.



Nhắc lại những lời dạy mang theo bao tâm tư, kỳ vọng của Bác để thấy rằng, tuổi trẻ luôn là lực lượng được Đảng và Bác Hồ coi trọng. Bởi thanh niên là những người luôn tràn đầy nhiệt huyết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh vì nước, vì dân. Với tuổi trẻ, lẽ sống và lý tưởng, niềm tin và đạo đức là điều vô cùng quan trọng. Có niềm tin, tuổi trẻ sẽ có mục tiêu để trau dồi nghị lực, trui rèn ý chí, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, xem cống hiến là lẽ sống của mình.



Thực tế chứng minh, đi dưới ngọn cờ của Đảng, tuổi trẻ cả nước được học tập, phấn đấu và dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. Từ “Đội Thanh niên xung phong công tác” trong kháng chiến chống Pháp đến phong trào thanh niên “Ba sẵn sàng” trong kháng chiến chống Mỹ, rồi “Thanh niên xung phong” xây dựng kinh tế sau ngày đất nước thống nhất, thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng đi đầu trong các phong trào, chinh phục khó khăn, gian khổ, hy sinh thân mình, góp phần đáng kể mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.



Có lý tưởng sống đẹp, sống đúng; biết nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng hiến dâng, thanh niên Việt Nam luôn đồng hành cùng quá trình phát triển của đất nước, xứng đáng là cánh tay đắc lực, là đội hậu bị tin cậy, kế thừa sự nghiệp mà Đảng và Bác Hồ đã dày công vun đắp, vì mục tiêu xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, tự lực, tự chủ, tự cường.



Nếu nói khát vọng là mục đích, là hoài bão, là ước mơ mà mỗi thanh niên hướng đến thì lẽ sống chính là con đường, phương thức để thanh niên đi đến cùng mục đích đã lựa chọn. Một khi đã có lý tưởng cao đẹp, có khát vọng cống hiến cho giá trị chung của cộng đồng xã hội thì thanh niên sẽ không sa vào chủ nghĩa cá nhân, tầm thường và tiêu cực. Hơn thế nữa, thanh niên còn được tôi luyện, vun bồi lẽ sống đúng đắn, cao thượng, vì nước, vì dân.



Thành tựu của sự nghiệp đổi mới, tinh thần hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới đã nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay càng phải thực sự là lực lượng tiên phong nắm bắt cơ hội làm chủ tương lai, thực sự là một thế hệ thanh niên có trình độ chuyên môn, ý thức được giá trị của bản thân và truyền thống văn hóa dân tộc, có tư duy sáng tạo, tinh thần đổi mới, giúp đất nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.



Chính phủ đã ban hành Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với những giải pháp cụ thể như định hướng, xây dựng hệ sinh thái, hỗ trợ vốn, khuyến khích khát vọng khởi nghiệp của thanh niên. Trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tận dụng triệt để cơ hội do cơ chế này mang lại để đồng hành cùng thanh niên, giúp thanh niên sáng tạo và khởi nghiệp thành công.



Với chủ đề “Khát vọng-Tiên phong-Đoàn kết-Bản lĩnh và Sáng tạo”, Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII là sự kiện chính trị lớn của tuổi trẻ cả nước, được kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh những giải pháp quan trọng trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để mỗi suy nghĩ, hành động của cá nhân hòa chung với dòng chảy của đất nước, của dân tộc, tạo nên nguồn lực nội sinh to lớn mang lại những giá trị phát triển mới cho đất nước.



ĐÌNH CƯƠNG