Vụ án Nguyễn Xuân Hương Trang: Ra tòa không phải nơi diễn kịch  

Đeo kính “đôn chề”, ăn mặc như diễn thời trang, bước đi như catwalk. Trước khi đến toà còn livestream. Rồi cuối cùng thì quỳ xuống xin lỗi bị hại.



Hình ảnh bị cáo Trang Nemo tới toà án. Ảnh: Anh Tú



Chúng ta đang nói về Nguyễn Xuân Hương Trang, (tên gọi khác là Trang Nemo), bị cáo trong vụ gây rối trật tự công cộng ầm ĩ trên mạng xã hội suốt từ đầu năm.



Toà án nhân dân Quận 1 hôm qua đã quyết định trả hồ sơ vụ Trang Nemo để điều tra bổ sung một số hành vi đánh người theo hướng “tránh bỏ lọt tội phạm”.



Đến cuối phiên toà, như một drama, Trang Nemo đã quỳ xuống xin lỗi bị hại là chị Trà My. Chị My đã “không chấp nhận” bởi đó đáng lẽ phải là lời xin lỗi được nói từ ngay sau khi vụ việc xảy ra.



Câu chuyện có tình tiết đơn giản: Giữa Trang và chị Trà My xảy ra mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng.



Ngày 16.1, chị My cùng chị P.L.K., T.T.H.Y. đến cửa hàng Trang Nemo để xin lỗi.



Khoảng 15h, chị K từ ngoài vào cửa hàng gọi chị My về nên giữa Trang và chị K xảy ra mâu thuẫn.



Trang dùng tay giật khẩu trang chị K và khi nghe chị K chửi tục, Trang và một số nhân viên xông vào đánh đập.



Mâu thuẫn, xô xát vẫn diễn ra. Nhưng có một tình tiết là sự việc xảy ra được chính Trang Nemo livestream trên mạng xã hội khiến hàng trăm người đã kéo đến cửa hàng để “hóng”, gây náo loạn đoạn đường Nguyễn Trãi.



Với giám định thương tích chỉ tổn thương 3% sức khoẻ, vụ việc này có lẽ đã có thể xử lý bằng hành chính nếu ngay từ đầu đã có một lời xin lỗi, nếu như sau đó, Trang Nemo không tiếp tục livestream không khác gì thách thức.



Mâu thuẫn trên mạng, và sau đó giải quyết kiểu tự xử ngoài đời thực đang thật sự trở thành một vấn đề xã hội.



Nhà nghiên cứu tâm lý Đào Lê Tâm An, trên báo Thanh niên- từng nói đến tâm lý “vô thức đám đông”. Và mạng xã hội, như một “vỏ bọc hoàn hảo” để một cá nhân có thể tuỳ ý chỉ trích, chửi rủa một ai đó...



Có lẽ cũng từ đám đông, dễ khiến chúng ta bị kích động, tự phá bỏ các giới hạn, mù quáng với tính chất mà hành vi của mình mang lại. Cho đến một cuộc hẹn để giải quyết ngoài đời thực... Với một hành vi kiểu tự xử vi phạm pháp luật.



Có lẽ, khi livestream vụ việc trên mạng, Trang Nemo đã không ý thức được điều đó. Có lẽ, ngay cả khi đến toà với kính “đôn chề”, áo quần như đi diễn thời trang... bị cáo cũng chưa ý thức được điều đó.



Cho đến khi phải đứng trước vành móng ngựa... để biết rằng thế nào là vi phạm pháp luật, biết toà án không phải là phim trường cho những drama, và để biết pháp luật thì không đùa.





