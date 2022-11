"Cờ bạc là bác thằng bần"

(GLO)- Chỉ ngay sau khi World Cup 2022 khai mạc tại Qatar, ngày 21 và 22-11, Bộ Công an phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng.

Theo cơ quan Công an, đây là đường dây cá độ bóng đá được thực hiện qua các trang mạng do nhóm người Việt trong nước tổ chức, điều hành khoảng 3 năm nay, hoạt động khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Toàn bộ số tiền thắng thua được các đối tượng giao dịch qua tài khoản ngân hàng.

Trước đó, vào đầu tháng 11, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng do Trần Quang Nam (trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều hành, bắt giữ 20 đối tượng liên quan. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch cá độ bóng đá của đường dây này lên đến hơn 6.000 tỷ đồng.

Tại Gia Lai, nạn cá độ bóng đá cũng diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của những đường dây cá độ trong và ngoài tỉnh. Giữa tháng 7-2018, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã bắt 4 đối tượng trú tại TP. Pleiku và huyện Chư Prông có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Theo điều tra, chỉ trong mùa World Cup 2018, tổng số tiền giao dịch qua đường dây cá độ này lên tới 27 tỷ đồng. Đến tháng 9-2020, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ 7 đối tượng ở TP. Pleiku, thị xã An Khê, Ayun Pa nằm trong đường dây cá độ bóng đá có số tiền giao dịch lên đến 3.000 tỷ đồng do Huỳnh Ngọc Anh (SN 1972, trú tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) cầm đầu.

Những đường dây cá độ bóng đá liên tiếp bị triệt phá, nhiều đối tượng liên quan đã phải trả giá bằng bản án thích đáng. Thế nhưng, như một con bạch tuộc thành tinh, xúc tu này bị chặt đứt thì xúc tu khác lại mọc ra, bởi nguồn lợi nhuận khổng lồ, các đường dây cá độ bóng đá với nhà cái có máy chủ đặt ở nước ngoài vẫn tiếp tục hoạt động, cả công khai trên mạng internet lẫn lén lút bằng những cuộc gọi, tin nhắn điện thoại. Cá độ bóng đá trước đây thường chỉ rầm rộ vào mùa Euro, World Cup hay UEFA Champions League thì nay hoạt động quanh năm suốt tháng từ những giải đấu đỉnh cao đến các giải “ao làng”. Minh chứng là theo số liệu của Công ty cá cược Ladbrokes tại nước Anh cho biết năm 2020, doanh số của thị trường cá cược bóng đá bất hợp pháp tại Việt Nam ước tính từ 3% đến 5% GDP (khoảng 10 tỷ USD) và phần lớn trong số tiền khổng lồ này “chảy” bất hợp pháp ra nước ngoài.

Nhìn vào số lượng tiền giao dịch hàng ngàn, chục ngàn tỷ đồng của các đường dây cá độ bóng đá bị triệt phá thì có thể thấy, số lượng người tham gia cá độ phải lên đến hàng vạn, thậm chí hàng triệu. Trong cuộc chơi “đỏ đen” với trái bóng tròn, theo một thống kê mà VTV dẫn ra mới đây, có tới 90% người cá độ bị thua. Và như dân gian đã đúc kết “Cờ bạc là bác thằng bần”, hệ lụy kéo theo là nhiều người đã phải bán xe, bán đất, bán nhà, rơi vào cùng cực, tan vỡ hạnh phúc gia đình. Nặng hơn, nhiều người vì nợ nần chồng chất đã quẫn bách tìm đến cái chết. Hay có những đối tượng vì muốn có tiền cá độ, trả nợ đã trở thành kẻ lừa đảo, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, giết người... rồi rơi vào vòng lao lý.

Cá độ bóng đá đã và đang trở thành vấn nạn nhức nhối từ thành thị đến nông thôn, gây ra hệ lụy nặng nề với nhiều gia đình và toàn xã hội. Việc ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp này vì vậy cần được các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành Công an hết sức quan tâm, có giải pháp quyết liệt. Mới đây, trước thềm World Cup 2022, Bộ Công an đã công bố đường dây nóng để người dân kịp thời tố giác các hình thức cá độ bóng đá. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự, An ninh mạng và phòng-chống tội phạm công nghệ cao, Quản lý hành chính về trật tự xã hội và các lực lượng nghiệp vụ khác quyết liệt vào cuộc, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật cao để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Hy vọng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an cùng tinh thần tố giác của người dân, nạn cá độ bóng đá trong mùa World Cup năm nay sẽ được ngăn chặn hiệu quả. Cùng với đó, những người đam mê trò đỏ đen này cũng nên cảnh tỉnh để tránh trở thành “bác thằng bần”.