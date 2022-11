5 giám đốc Sở ngã ngựa không phải vì Hoàng Thị Thúy Nga mà vì tiền

5 giám đốc Sở của các tỉnh Quảng Ninh, Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ vướng lao lý vì dính líu đến Hoàng Thị Thúy Nga.





Hoàng Thị Thuý Nga bị khởi tố trong nhiều vụ án. Ảnh: LĐO



Đó là, Hoa Công Hậu - Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh, Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Vũ Liên Oanh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu - hai Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.



Liên quan đến các vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", không chỉ các giám đốc Sở, mà còn nhiều người khác bị khởi tố. Như Cần Thơ 20 người, Tây Ninh 9 người, Đồng Nai 9 người...



Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group đã lập 7 công ty và giao cho cấp dưới đứng tên pháp nhân.



Cách làm ăn của nữ doanh nhân này là tiếp cận với lãnh đạo các địa phương để được giới thiệu tham gia các gói thầu.



Chiêu thức này nhiều người dùng, nhưng thực hiện có hiệu quả" phải nói tới Hoàng Thị Thúy Nga, Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.



Điển hình là Cần Thơ, sau khi nắm được nhu cầu về đầu tư trang thiết bị y tế của địa phương, tháng 6.2017, Hoàng Thị Thúy Nga gặp Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống, nhờ giới thiệu đến Giám đốc Sở Y tế.



Sau khi cựu Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giới thiệu, Bùi Thị Lệ Phi đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty NSJ và Công ty Bình An trúng 4 gói thầu. Tổng trị giá các gói gần 90 tỉ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 33 tỉ đồng.



Kết luận điều tra xác định, hành vi của ông Võ Thành Thống chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Chuyện chứng cứ để kết luận về hành vi vi phạm là việc của cơ quan điều tra, vấn đề ở đây, cho dù là có cấp trên giới thiệu, nhưng là người trực tiếp thực hiện đấu thầu, thì phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật.



Các vụ án đều cho thấy, tất cả bị can đều cố tình làm sai, và động cơ thì đã rõ. Đây là các nhóm lợi ích ăn chia tiền bạc qua các vụ đấu thầu.



Có ý kiến cho rằng, các giám đốc Sở rơi vào lao lý là do bà Hoàng Thị Thúy Nga. Nói như vậy không đúng, mà họ ngã ngựa do lòng tham của chính mình. Gặp người chính trực, thì bà Nga không thể mua chuộc được.



Cho dù đến nay, bà Bùi Thị Lệ Phi không thừa nhận đã nhận 3 tỉ đồng từ bà Nga, thì cũng không ai có thể tin được phi vụ làm ăn của họ là vô tư trong sáng.



Chuyện tay trong, tay ngoài bắt nhau để móc túi ngân sách qua những vụ đấu thầu không phải chuyện mới, có điều ai bị lộ, ai chưa mà thôi.





Theo Lê Thanh Phong (LĐO)