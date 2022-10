Tin đồn giả nhưng tổn thất thật

Trước làn sóng tin đồn sẽ tiến hành xử lý tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế lớn, Bộ Công an khẳng định đó là thông tin giả, thông tin thất thiệt, sai sự thật.





Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an sẽ xử lý các đối tượng tung tin đồn thất thiệt. Ảnh: Đ.X



Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an - đã thông tin đến báo chí: Từ việc các cơ quan bảo vệ pháp luật đã xử lý một số vụ án sai phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, các thế lực thù địch, phần tử xấu đã đăng tải, phát tán nhiều tin giả, tin sai sự thật liên quan đến kinh tế, tài chính, tiền tệ.



Mục đích của những việc làm này nhằm gây hoang mang dư luận, gây rối loạn, mất an ninh, an toàn thị trường, ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích, hoạt động bình thường của người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp.



Tin đồn thất thiệt, nhưng tổn thất là hiện thực.



Một tin bịa đặt, nhặt nhạnh, chắp vá các văn bản và thông tin cũ để vu cho một tập đoàn bất động sản làm ăn sai phạm, sắp phá sản đã đẩy thị trường bất động sản vào tình trạng khó khăn.



Ảnh xe cảnh sát đỗ trước cổng một doanh nghiệp lớn ở Hà Nội tạo thành làn sóng hoang tin lãnh đạo tập đoàn bị bắt. Còn nhiều tin đồn tượng tự, không chỉ gây hại cho những tập đoàn bị bêu riếu, mà tác động tiêu cực đến toàn thị trường.



Nền kinh tế đất nước sẽ bị ảnh hưởng, bị thiệt hại, bị cản trở khi cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong môi trường bất an, các nhà đầu tư, đối tác, người dân thiếu lòng tin.



Cộng đồng doanh nghiệp chịu áp lực trước tin đồn và tâm lý đám đông. Một đồn mười, mười đồn trăm, tin xấu lây lan như dịch bệnh, tấn công trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Chịu "đòn" ngay lập tức là thị trường bất động sản.



Bao nhiêu vốn liếng bỏ ra để đầu tư các dự án bỗng dưng bị đứng bánh, tổn thất cho toàn xã hội. Hoạt động sản xuất kinh doanh dừng lại thì người lao động mất việc, nhà nước thất thu thuế. Một dự án không được tiếp tục triển khai thì hàng hóa, vật liệu không có nơi cung cấp. Đúng là thị trường kéo nhau đi xuống chỉ vì những tin đồn thất thiệt.



Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an sẽ tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây hoang mang dư luận, tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ, an ninh đầu tư. Rất mong công an bắt được những kẻ tung tin phá hoại này nhanh nhất.



Nhưng đó là việc của công an, còn mỗi người dân cũng có trách nhiệm tham gia chống lại loại tội phạm phá hoại này. Cách tốt nhất đó là đừng vội tin vào những tin đồn và đừng tiếp tay chia sẻ lan truyền những tin tức đó.



Đừng nghĩ rằng, tập đoàn, doanh nghiệp bị thiệt hại là chuyện riêng của họ, mà phải nhận thức rằng, khi kinh tế, tài chính, tiền tệ mất an ninh, sự an toàn đầu tư bị đe dọa, thì bất cứ ai cũng là nạn nhân.

