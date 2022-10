Không có vùng cấm, không có tội phạm hạ cánh an toàn

Liên tục xuất hiện những thông tin về việc cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam nhiều quan chức, lãnh đạo dù những người này đã nghỉ hưu.





Đây là những thông tin được người dân, dư luận đồng tình, ủng hộ. Chuyện gì đến đã phải đến, người dân địa phương dự đoán trước ngày các quan lớn bị tra tay vào còng, bởi vì những việc làm của họ không qua được mắt nhân dân.



Đã từng có ý kiến cho rằng, những ông “quan” này quá to, sẽ hạ cánh an toàn. Nhưng thực tế đã chứng minh, không có vùng cấm trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực.



Những tuyên bố của các vị lãnh đạo về cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực không nhân nhượng, không có vùng cấm đã được chứng minh bằng những bản án thuyết phục.



Hôm qua, tại kết luận Kỳ họp thứ 21 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiều quan chức, lãnh đạo cũng đã phải nhận nhiều quyết định kỷ luật do những sai phạm trong nhiệm kỳ của mình. Trong số đó, nhiều người tưởng chừng đã “an lành nhận sổ hưu”.



Hay gần đây, sau 3 ngày xét xử, ông Nguyễn Chí Hiến - cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên - bị tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.



Ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực TPHCM, bị tuyên phạt thêm 6 năm tù. Tổng hợp với bản án 8 năm 6 tháng tù do sai phạm trong vụ bán rẻ 9 triệu cổ phiếu của Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) trước đó, bị cáo Cang phải chấp hành hình phạt chung là 14 năm 6 tháng tù.



Các trang báo “nóng ran” những vụ án liên quan đến tham nhũng, những vị cán bộ từng xuất hiện trên trang nhất các báo với tư cách là lãnh đạo đi chỉ đạo các hoạt động của địa phương, thì nay xuất hiện với hình ảnh của bị can, bị cáo. Đó là bài học nhãn tiền cho tất cả những người đang giữ chức vụ cao, có quyền lực trong bộ máy nhà nước.



Cuộc chiến chống tham nhũng chứng minh, cho dù là bí thư hay chủ tịch tỉnh, bộ trưởng hay Ủy viên Bộ Chính trị, không ai đứng trên và ngoài pháp luật, bất cứ ai sai phạm cũng phải bị trừng phạt, tất cả đều bình đẳng trước pháp luật.



Tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 15.10 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Những vụ trọng tâm, trọng điểm đang làm. Những vụ từ cách đây nhiều năm rất ghê gớm, chi phối, ảnh hưởng tiêu cực tới chế độ, uy tín của Đảng đều sẽ được đưa ra ánh sáng. Ai bao che, ai bỏ trốn rồi cũng sẽ bị xử lý”.



Tuyên bố này đang làm cho tội phạm tham nhũng run sợ, không trước thì sau cũng bị lôi ra ánh sáng. Cho nên, hãy tỏ ra khôn ngoan, tự thú trước pháp luật, đem của cải tài sản tham nhũng đến nộp khắc phục hậu quả, như thế mới có cơ hội được xem xét giảm nhẹ hình phạt.



Đừng tìm cách “chạy” vô ích.



Theo Lê Thanh Phong (LĐO)