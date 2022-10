Giá phải trả, đắt hơn nhiều lần

Đến TP.Đà Nẵng được vài ngày, một nhóm người ngoại tỉnh không có quan hệ, không thạo địa bàn, nhưng vẫn lôi kéo hơn 100 người đưa căn cước công dân (CCCD) để sử dụng vào mục đích tội phạm, cho thấy sự tùy tiện trong sử dụng thông tin cá nhân.



Liên quan hành vi này, từ đầu năm đến nay, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố 4 vụ, 9 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng (NH) người khác. Hầu hết bị can đều là dân chuyên nghiệp; có vụ vợ mua bán tài khoản để chồng lừa đảo, có vụ 2 nữ quái tiếp tay đường dây tội phạm lừa qua mạng.



Quy mô lớn nhất là nhóm Lê Thạch Tú (33 tuổi, ngụ H.Thanh Trì, Hà Nội). Chỉ 3 ngày Tú đưa 3 đàn em vào Đà Nẵng, đã lôi kéo hơn 100 người cung cấp CCCD để đường dây của Tú làm giả CCCD, mở tài khoản NH để nhận tiền lừa đảo.





Một nữ bị can bị Công an TP.Đà Nẵng khởi tố về tội mua bán trái phép thông tin tài khoản NH người khác. Ảnh: Nguyễn Tú





Chính việc dùng tài khoản NH với thông tin giả mạo nhằm xóa dấu vết phạm tội, đã gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Việc cho thuê, cho mượn CCCD còn tiếp tay tội phạm buôn lậu, như vụ buôn lậu trị giá hàng trăm tỉ đồng vừa bị phanh phui tại Đà Nẵng vừa qua, đã lộ ra: Nhiều người đã chết từ lâu, hoặc nghiện ngập, hoặc mất tích không rõ lai lịch, nhưng vẫn đứng tên giám đốc các “công ty ma”.



Nhiều người cho rằng, pháp luật chỉ khởi tố hình sự người mua còn người bán, cho mượn giấy tờ cá nhân chỉ bị xử lý hành chính, là thiếu hiểu biết.



Quy định pháp luật nêu rõ, phạt tiền từ 1 - 6 triệu đồng đối với hành vi thế chấp, cho người khác thuê, mượn CCCD để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với việc tiếp tay tội phạm, mà hành vi cho mượn giấy tờ là một trong những yếu tố cấu thành phạm tội, thì người cho mượn vẫn bị khởi tố, truy tố xét xử với vai trò đồng phạm.



“Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”. Đừng vì tiền công 500.000 - 1 triệu đồng khi bán CCCD để tội phạm mở tài khoản NH, để rồi sau đó phải trả cái giá đắt hơn nhiều lần.

Theo Nguyễn Tú (TNO)