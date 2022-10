Hôm nay 26.10, Quốc hội bắt đầu thảo luận về dự thảo nghị quyết thí điểm đấu giá biển số ô tô với nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau, dù ý tưởng về việc đấu giá đã có từ lâu.



Thực tế, nhu cầu của người dân với biển số đẹp là có thật.



Không có chính sách thí điểm, các biển số đẹp vẫn tìm được cách “giao dịch” với giá cao. Do vậy, nếu quy định minh bạch việc đấu giá biển số xe không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân mà còn có thể tạo thêm nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe là cần thiết.



Tuy vậy, để thực hiện mục tiêu “khai thác triệt để nguồn thu cho ngân sách nhà nước”, nhiều chính sách có thể được tính toán để thiết kế rõ ràng hơn như việc cơ quan quản lý xác định kho số đẹp bên cạnh kho số được đưa ra đấu giá nhằm có mức giá khởi điểm tốt hơn, thay vì mức giá khởi điểm 20 hay 40 triệu đồng được trình ra.



Đây cũng là ý kiến của nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội và các cơ quan. Chẳng hạn như Bộ Tư pháp khi thẩm tra đề nghị xây dựng dự thảo nghị quyết của cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Công an đã đề nghị “nghiên cứu giao cơ quan quản lý có thẩm quyền xác định một số loại biển số mà nhiều người có sở thích, nhu cầu sử dụng, được xã hội thừa nhận rộng rãi thời gian qua để đưa ra bán đấu giá, bên cạnh giải pháp được lựa chọn là các tổ chức, cá nhân có thể tùy chọn bất kỳ biển số nào trong kho số đấu giá nhằm đảm bảo minh bạch, tối đa hóa nguồn thu cho ngân sách nhà nước”.



Trong báo cáo tiếp thu giải trình, Bộ Công an cho rằng Bộ không đưa ra quan niệm biển số đẹp, xấu mà chỉ có biển số theo nhu cầu của cá nhân và sẽ thông báo công khai kho số đấu giá 30 ngày trước phiên đấu giá để người dân lựa chọn. Phương án này được trình ra Quốc hội.



Báo cáo thẩm tra đầy đủ Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội cho biết, có ý kiến đề nghị xây dựng danh mục và chỉ xác định giá khởi điểm cho danh mục các “biển số đẹp” đã được thừa nhận rộng rãi như các biển tứ quý, ngũ quý, số tiến… để xác định giá khởi điểm cho phù hợp.



Với kinh nghiệm nhiều chục năm cấp, quản lý biển số xe cộng thêm phương thức quản lý ngày càng hiện đại, việc xác định những biển số đẹp được thừa nhận rộng rãi để có mức giá tốt hơn là hoàn toàn khả thi. Vì thế, đề nghị của Bộ Tư pháp và các ý kiến trong cơ quan thẩm tra là rất đáng lưu ý, có thể đem lại nguồn thu lớn hơn cho ngân sách; đồng thời cũng không loại trừ phương án công khai kho số để các tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn đấu giá theo nhu cầu sở thích.

Theo Lê Hiệp (TNO)