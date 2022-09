Nhiều câu hỏi cho thu phí không dừng

Sau gần 1,5 tháng thực hiện thu phí không dừng (ETC), với hàng triệu đầu xe ô tô nhiều câu hỏi xung quanh số tiền trong thẻ ETC như chủ thẻ có được trả lãi, việc yêu cầu số dư trong tài khoản, nạp tiền mất phí, số dư bắt buộc trong tài khoản... lại được nhiều cá nhân, tổ chức đặt ra.



Những vấn đề này không mới nhưng trả phí mà đi đường xấu; không đi qua trạm nhưng vẫn bị trừ tiền; thẻ không được nhận diện... thì nỗi bức xúc của chủ các phương tiện lại được khơi dậy. Dù biết tiện ích và sự minh bạch của thu phí không dừng nhưng cũng khó trách họ bởi có không ít sự vô lý của thẻ ETC hiện nay.



Ví dụ, nhà cung cấp dịch vụ thu phí giải thích số dư trong thẻ ETC không được trả lãi vì họ không phải là ngân hàng, thế thì tại sao lại quy định số dư tối thiểu trong tài khoản ETC? Tính trên một đầu xe không lớn nhưng với hàng ngàn, hàng vạn xe thì lại không hề nhỏ. Nguồn lực bị giam cầm không hợp lý chính là khởi nguồn cho những bức xúc cứ thỉnh thoảng lại bị khơi lên như nói trên. Hay cảm giác khó chịu của nhiều người khi nộp tiền thu phí phải trả phí cho ngân hàng khiến họ có cảm giác bị tận thu. Thực ra cũng có một vài phương thức để nạp tiền vào tài khoản không mất phí, nhưng chưa thuận tiện và chưa hướng đến phần lớn khách hàng nên người ta chọn cách thuận tiện nhất và bị trừ thêm tiền...



Nhìn lại thì hầu hết các vấn đề đều nằm ở việc không tích hợp tài khoản giao thông vào tài khoản ngân hàng thay vì việc phải nạp tiền ra một tài khoản ETC riêng biệt như hiện nay. Đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí cũng đã giải thích nhưng phải nói thẳng là những lý do như trừ tiền qua tài khoản ngân hàng sợ không nhanh, gây ùn tắc là thiếu thuyết phục.



Thứ nhất, thu phí không dừng trên toàn quốc được lên kế hoạch từ năm 2018, ngay tại thời điểm đó, vấn đề tích hợp với tài khoản của các nhà băng đã được đưa ra nhưng suốt thời gian đó, hầu như không có thông tin về việc hai bên để cùng phối hợp, tìm giải pháp cho vấn đề này. Chưa kể các nhà băng luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, vậy nhà băng nào không đáp ứng được yêu cầu tốc độ của các trạm ETC?



Rồi tích hợp với ngân hàng không được thì phối hợp, liên kết với các ví điện tử sẵn có trên thị trường được hay không? Thời đại chuyển đổi số mà một sự tích hợp đơn giản thế này lẽ nào lại khó khăn đến thế?



Mục đích của thu phí không dừng là đem lại sự thuận tiện cho người dân về thời gian, thuận tiện khi dừng đỗ các trạm; tránh ùn tắc giao thông trên các tuyến. Đặc biệt, khi thực hiện công nghệ thu phí không dừng, chúng ta sẽ công khai, minh bạch doanh thu, các cơ quan giám sát lẫn nhau như nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ, ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước. Thế nhưng nếu người dân vẫn còn bức xúc, vẫn còn nhiều câu hỏi thì những mục tiêu này vẫn chưa đạt được.



Đó chính là bài toán mà cơ quan quản lý và nhà cung cấp dịch vụ phải giải quyết để người dân ủng hộ, từ đó việc huy động nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ về sau sẽ thuận lợi hơn.

Theo Niên An (TNO)