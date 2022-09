Nguyễn Ngọc Ký - Ngọn nến không bao giờ tắt

Nhà giáo - nhà văn Nguyễn Ngọc Ký, một trái tim nhân hậu vừa ngưng đập, nhưng ngọn nến tri thức từ trái tim và trí tuệ của ông còn sáng mãi.





Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký trong tập sách được NXB Trẻ ấn hành. Ảnh: NXB



Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký sinh ngày 28.6.1947 tại Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định. Năm 1951, khi lên 4 tuổi, ông bị bệnh sốt bại liệt và dẫn đến bị liệt cả hai tay.



Với nhiều người tật nguyền như vậy, gắng sống và có cuộc sống tạm bợ cho mình cũng đã khó khăn. Còn với Nguyễn Ngọc Ký, không chỉ sống một cuộc sống rất đẹp cho riêng mình, mà còn tạo ảnh hưởng nuôi dưỡng biết bao nhiêu con người khao khát sống và cống hiến.



Từ nhỏ, ở miền quê nghèo, Nguyễn Ngọc Ký vượt qua những hạn chế của cơ thể và quan trọng là chiến thắng được mặc cảm khuyết tật để đến trường. Năm 1963, ông tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi Toán toàn quốc và xuất sắc đứng thứ 5 và được Bác Hồ tặng Huy hiệu cao quý.



Có được bao nhiêu đứa trẻ bị khuyết tật đã làm được điều tương tự như vậy. Có, nhưng chắc chắn không nhiều.



Không dừng lại, Nguyễn Ngọc Ký thi vào ngành Ngữ Văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tốt nghiệp năm 1970.



Với một người bình thường, tốt nghiệp đại học đã là một việc lớn, nhưng với Nguyễn Ngọc Ký, còn xuất bản tác phẩm “Những năm tháng không quên”, sau đó là “Tôi đi học”, “Tôi học đại học”.



Nếu như ai đó còn than vãn cuộc đời mình không may mắn, thì hãy lật những trang sách của thầy Nguyễn Ngọc Ký mà đọc, để làm tấm gương soi.



Có những nam thanh nữ tú ngày ngày đến trường trên ôtô sang trọng nhưng không chịu học, những thanh niên sa đà vào các thú vui không lành mạnh, thậm chí vi phạm pháp luật như đua xe, nghiện hút, cờ bạc... Họ cần đọc "Tôi đi học" của thầy Ký để răn mình.



Nhiều bạn trẻ từng hào hứng khi Nick Vujicic đến Việt Nam diễn thuyết. Nick Vujicic, người Úc, sinh năm 1982 và mắc hội chứng tetra-amelia bẩm sinh. Khi chào đời, anh không có tay chân như người bình thường mà chỉ có một bàn chân và 2 ngón chân nhỏ. Nhưng Nick là người truyền cảm hứng, là nhà diễn thuyết nổi tiếng trên thế giới. Sách của anh tràn trề năng lượng sống tích cực, khuyến khích và tác động đến những ai gặp điều không may mắn biết vượt qua số phận.



Việt Nam cũng có con người như vậy, đó là Nguyễn Ngọc Ký. Ông có khoảng 1.500 buổi nói chuyện tại các trường THCS, THPT, THCN để thắp sáng những điều tốt đẹp, truyền cảm hứng học tập và sáng tạo cho học sinh.



Chúng ta không so sánh giữa Nick với thầy Ký ai tạo được giá trị hơn ai, nhưng chắc chắn, Nguyễn Ngọc Ký là "một ngọn nến không bao giờ tắt" ở trên đất nước này.





Theo Lê Thanh Phong (LĐO)