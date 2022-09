Ngập lụt phố núi Đà Lạt - lời cảnh báo của thiên nhiên

Cơn mưa tương đối lớn kéo dài gần 1 tiếng đã khiến đoạn đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt và khu vực hẻm 33 Nguyễn Công Trứ bị ngập sâu trong nước.





Nước nhanh chóng tràn vào nhà khiến người dân ở Đà Lạt (Lâm Đồng) không kịp trở tay. Ảnh: P.N





Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) dự định đón lượng khách lớn dịp nghỉ lễ 2.9, nhưng trận lụt này cũng làm hỏng đi phần nào niềm vui của du khách cũng như người dân địa phương.



“Phòng khách nhà tôi cũng chính là văn phòng công ty của gia đình. 7 chiếc máy tính không kịp di chuyển bị nước ngập nên hỏng hết. Cả tủ lạnh, máy giặt cũng chỉ kịp rút điện ra, giờ cũng không biết sao nữa, chắc cũng hỏng luôn rồi" - lời của một người dân ở khu vực ngập lụt cho thấy người dân rất bất ngờ, không có sự sẵn sàng cho sự cố ngập lụt.



Và thực tế là, nước dâng lên quá nhanh, người dân không kịp trở tay.



Lâu nay, Đà Lạt chưa có trận ngập lụt lớn và đối với trận lụt này, phải xem là lời cảnh báo từ thiên nhiên.



Vì sao nước lên nhanh? Câu trả lời là cống thoát nước không kịp, rác ngập khắp nơi, ngập từ trong cống đến ngoài miệng cống, người dân phải móc rác để nước thoát. Hãy xem lại tình trạng xả rác bừa bãi ở thành phố này. Đà Lạt nổi tiếng với những trận núi rác Cam Ly sụp đổ, tràn vào vườn nhà dân. Nếu không quản lý thu gom và xử lý rác tốt, nhiều khu vực ở Đà Lạt sẽ bị ngập lụt do rác nghẹt cống như tình trạng của TPHCM.



Vì sao nước lên nhanh? Vì đô thị hóa nhanh nên Đà Lạt mất nhiều diện tích mặt đất, thay vào đó là bê tông, nhựa đường, xi măng. Nếu chỉ xây dựng nhà cửa, công trình, khu đô thị mà bỏ qua quy luật thoát nước của tự nhiên thì cái giá phải trả là ngập lụt. Không điều trị căn bệnh này sớm, sẽ đến lúc không thể cứu được nữa giống như TPHCM.



Vì sao nước lên nhanh? Câu trả lời là rừng thông đã mất dần và chúng ta phải trả giá cho việc phá rừng. Nhiều vụ phá rừng đã xảy ra, mới đây là vụ cưa hạ hàng trăm cây thông ba lá tại lô a và lô b, khoảnh 15 Tiểu khu 144B. Đầu tháng 8 vừa qua, Công an Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 bị can để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.



Năm 2018, tỉnh Lâm Đồng có văn bản thẩm định hiện trạng tài nguyên rừng, cây xanh nội ô Đà Lạt. Theo đó, chỉ sau 20 năm, diện tích rừng nội ô Đà Lạt giảm hơn 200ha, trung bình mỗi năm rừng nội ô Đà Lạt giảm 10ha.



Hãy dừng lại các dự án bất động sản, xây biệt thự, phân lô bán nền mà phải trả giá bằng cái chết của rừng thông. Đà Lạt không còn những rừng thông thì thành phố mộng mơ sẽ là thành phố ngập lụt.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/ngap-lut-pho-nui-da-lat-loi-canh-bao-cua-thien-nhien-1088135.ldo



Theo Lê Thanh Phong (LĐO)