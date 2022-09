Lấp lánh tình người

Trước khi cơn bão số 4 tràn tới, người dân cả nước đều hướng về khúc ruột miền Trung với những lo âu và cầu mong bão sẽ giảm cường độ, chỉ gây thiệt hại đến mức thấp nhất để người dân bớt nhọc nhằn.



Ai cũng biết mưa bão, lũ lụt là chuyện bình thường ở dải đất miền Trung, nhất là những tháng cuối năm là lúc bão lụt hoành hành, như nhà thơ Hoàng Trần Cương từng viết: "Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt/ Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ/ Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ/ Không ai gieo mọc trắng mặt người".



Những năm gần đây, các trận bão lớn, lụt to đã từng xảy ra, gây nhiều thiệt hại về người và của cho các tỉnh miền Trung. Không chỉ ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu mà tình trạng phá rừng tràn lan cũng khiến rừng cạn kiệt, lũ quét hung dữ hơn và lũ lớn cũng nhiều hơn do không còn rừng che chắn.



Các con đập thủy điện ở thượng nguồn cũng là những túi bom nước lơ lửng trên đầu người dân vùng hạ du, thủy điện xả lũ không đúng quy trình là người dân hạ du gánh chịu tang thương, xóm làng ngập lụt, thiệt hại đủ bề. Có ai quên được hình ảnh cánh tay giơ lên cầu cứu trên mái nhà giữa biển nước lũ mênh mông; những xóm nhà tan hoang vì bão quật, cây cối ngã rạp, hoa màu hư hại chẳng còn gì…



Sau những trận bão hay lũ lụt lớn, cả nước lại dang tay đùm bọc đồng bào miền Trung, những chuyến hàng thiện nguyện, những chuyến đi cứu trợ nối nhau đến với người dân vùng bão lũ. Ai cũng muốn góp một phần vào xoa dịu nỗi đau, giúp dân vùng bão lũ vượt qua đói khổ, bệnh tật để làm lại trên đống đổ nát, "còn da lông mọc, còn chồi nảy cây"…



Trước trận bão năm nay, hình ảnh những người dân nghèo trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng ở TP Đà Nẵng làm ấm lòng người. Khách sạn Santori Hotel & Spa Da Nang miễn phí toàn bộ phòng ở để du khách bị mắc kẹt tại Đà Nẵng cư trú, những khách đặt phòng nhưng không may gặp ngày bão đổ bộ sẽ được miễn phí toàn bộ. Khách sạn cũng dự trữ đủ lương thực trong tối thiểu 3 ngày và đặt một quán ăn cạnh khách sạn nấu những suất ăn miễn phí cho người dân đến trú bão.



Tại quán Louis Beer Pub, ngoài cung cấp chỗ ở, quán còn miễn phí đồ ăn, thức uống cho 100 người dân đến tránh bão. Nhiều người có khách sạn hay nhà kiên cố, rộng rãi cũng mở lòng đón nhận người đến trú bão ăn, ở miễn phí…



Tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, người dân nhiệt tình giúp chủ tiệm vàng Phước Thịnh tìm lại số vàng bị lốc cuốn trong các tủ lên không trung vào chiều 27-9…



Cơn bão số 4 đã đi qua, gây những hậu quả nặng nề. Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 19 giờ ngày 28-9, bão số 4 đã làm 57 người bị thương; 3.246 nhà bị hư hại; 77 điểm trường bị ảnh hưởng; 5.262 cây xanh gãy đổ; 8 tàu nhỏ bị hư hại, chìm tại khu neo đậu; 4 cầu treo, cầu tạm bị cuốn trôi; 65 vị trí bị ngập, sạt lở tại các tuyến quốc lộ…



Có qua hoạn nạn mới tỏ lòng người. Cả nước sẽ cùng hướng về miền Trung, tiếp sức người dân vùng bão, lũ gượng dậy. Giữa đau thương, tình người lấp lánh. Đó là lẽ sống nghĩa nhân truyền đời của người Việt, sống như cha ông đã dặn: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng".



