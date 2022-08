Ôm rơm nặng bụng

Việc Bộ GD-ĐT làm thay việc tuyển sinh của các trường không những không mang lại thuận lợi mà chỉ tự gây vất vả, chuốc thêm phiền phức cho bộ trong mùa tuyển sinh năm nay.





Ngày 20-8 là thời điểm kết thúc đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng, nhưng theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có 616.000/941.759 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học xác nhận đăng ký với hơn 3 triệu nguyện vọng trên hệ thống của bộ. Có đến hơn 325.700 thí sinh không đăng ký xét tuyển. Bộ GD-ĐT khẳng định đây là điều bình thường!



Thế nhưng, sau khi báo chí phản ánh có nhiều bất thường (bài “Bất thường trong tuyển sinh”, Báo SGGP đăng ngày 22-8) và lý do khiến hơn 325.700 thí sinh không nhập nguyện vọng, thì bộ mở hệ thống để thí sinh đăng ký trong ngày 23-8. Chỉ trong một ngày, có thêm 4.000 thí sinh đăng ký với 75.000 nguyện vọng. Như vậy, còn hơn 321.000 thí sinh không đăng ký.



Vì sao có hiện tượng bất thường như vậy? Đó là do Bộ GD-ĐT liên tục thay đổi về kỹ thuật xét tuyển trong năm 2022 và làm thay việc tuyển sinh cho các trường. Việc làm này dẫn đến rối loạn và mang tính cưỡng ép, buộc các trường phải làm theo.



Trong đó, quy chế tuyển sinh và hướng dẫn thực hiện quy chế được ban hành quá muộn, sau khi hầu hết các trường đã triển khai nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) và xét tuyển theo các phương thức khác từ đầu năm 2022. Đến ngày 22-8, Bộ GD-ĐT vẫn nhấn mạnh “năm 2022 việc ĐKXT sẽ thực hiện sau khi thi tốt nghiệp THPT”.



Thế nhưng, thực tế thí sinh phải thực hiện 3 lần ĐKXT bắt buộc: lần 1 là khi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT (tháng 4 đến giữa tháng 5); lần 2, thí sinh phải ĐKXT tại các trường đại học (các phương thức xét tuyển khác); lần 3, tất cả thí sinh đã ĐKXT tại trường bằng bất kỳ phương thức nào cũng phải ĐKXT lại trên hệ thống xét tuyển chung (từ 22-7 đến ngày 20-8).



Quy định trên khiến hàng ngàn thí sinh tự do (đã tốt nghiệp những năm trước) không có tài khoản để đăng nhập lên hệ thống để đăng ký nguyện vọng… Bộ GD-ĐT lại phải thay đổi quy định để tiếp tục mở hệ thống cho thí sinh tự do đăng ký. Tiếp đến là phần mềm thanh toán lệ phí xét tuyển bị sự cố về kết nối, nên bộ tiếp tục chỉnh sửa.



Theo thông tin từ nhiều chuyên gia tuyển sinh ở các trường, hiện nay phần mềm xử lý nguyện vọng ĐKXT vẫn còn đang trong giai đoạn chạy thử, chờ góp ý hoàn thiện, chưa biết khi vận hành với dữ liệu lớn, nhiều điều kiện phức tạp có bảo đảm được mục tiêu lọc ảo chung cho tất cả phương thức được đặt ra lúc ban đầu hay không.



Luật Giáo dục đại học năm 2018 đã quy định, các trường đại học được tự chủ trong tuyển sinh, thế nhưng không hiểu sao Bộ GD-ĐT lại đi làm thay việc này cho các trường và bắt các trường phải theo việc làm “hỗ trợ” này.



