Nghiêm trị tài xế say xỉn

Ngày 14-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giữ Ngô Công Hán (SN 1987, quê Bắc Ninh) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.



Ngô Công Hán là người đã gây ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng vào đêm 12-8. Thời điểm này, Hán điều khiển ôtô lưu thông trên đường ở Hà Nội thì bất ngờ lao vào một cây xăng, tông nhiều xe máy khiến 8 người bị thương. Làm việc với cơ quan công an, Hán thừa nhận trước khi gây tai nạn đã uống bia nên không làm chủ được tay lái trong lúc điều khiển phương tiện.



Việc uống rượu bia, không làm chủ tay lái khi điều khiển phương tiện rồi gây ra TNGT là điều mà bất kỳ người nào học lái ôtô và xe máy cũng đều được cảnh báo. Cũng ít có quy định nào trong lĩnh vực an toàn giao thông mà xã hội lại tốn nhiều chi phí để tuyên truyền như quy định về xử phạt hành vi vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Hàng loạt đợt cao điểm đã được lực lượng chức năng phát động để xử lý hành vi này. Thậm chí, có nơi lực lượng CSGT còn đến tận quán nhậu nhằm phối hợp vận động, tuyên truyền…



Thế nhưng, tình trạng tài xế điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia vẫn đang là nỗi ám ảnh của nhiều người mỗi khi phải tham gia lưu thông bởi thường sau đó là những vụ TNGT kinh hoàng. Thậm chí, nhiều người không tham gia lưu thông, ngồi trong nhà vẫn bị ôtô lao vào tông chết chỉ vì tài xế quá say xỉn, không làm chủ được tay lái. Điều đó cho thấy vì sao ở nước ta, trong các loại TNGT thì TNGT đường bộ vẫn luôn dẫn đầu, không chỉ về số vụ mà cả về số người chết và bị thương.



Ngay cả vụ TNGT nghiêm trọng nêu trên cũng chỉ là một trong nhiều vụ vi phạm về an toàn giao thông liên quan nồng độ cồn, xảy ra ngay trong thời gian cơ quan chức năng đang thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông trong 3 tháng, từ ngày 20-6 đến 20-9.



Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, từ ngày 15-12-2021 đến 14-6-2022, trong số 5.703 vụ TNGT xảy ra trong cả nước làm chết 3.314 người và bị thương 3.690 người, riêng đường bộ xảy ra 5.637 vụ, làm chết 3.240 người, bị thương 3.676 người. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ TNGT dù giảm nhưng tăng đến 58 người thiệt mạng.



Sau 10 ngày ra quân (từ 2 đến 12-8) thực hiện cao điểm về kiểm soát tài xế vi phạm chất ma túy và nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc, qua kiểm soát 3.251 phương tiện, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT - Bộ Công an đã phát hiện, lập biên bản 56 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, người vi phạm có đủ cả trường hợp điều khiển xe khách, xe tải, ôtô con, xe máy…



Những số liệu nêu trên chỉ là một phần của thực tế, cho thấy đòi hỏi cấp thiết của việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và cần phải quyết liệt hơn nữa trong xử phạt hành vi vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Cơ quan chức năng dù đã triển khai rất nhiều biện pháp, song những gì đã làm dường như vẫn chưa đủ mạnh.

LƯƠNG DUY CƯỜNG

(Dẫn nguồn NLĐO)