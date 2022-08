Hãy là TikToker văn minh

(GLO)- Khái niệm TikToker không còn quá xa lạ khi mà ngày càng có nhiều người “dấn thân” vào nền tảng mạng xã hội này. Đáng chú ý, theo thống kê của nhà sáng lập, trong thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, TikTok trở thành một trong những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.



Thời gian qua, bên cạnh những TikToker truyền cảm hứng cho nhiều người thì cũng xuất hiện không ít TikToker theo trào lưu với hình ảnh đăng tải thiếu văn minh, phản cảm nhằm câu view. Hậu quả, không chỉ bị cộng đồng mạng chỉ trích mà các TikToker còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho những hành vi, lời nói thiếu chuẩn mực của mình.



Cách đây hơn 3 tháng, nữ TikToker tên L.M.X.Y. (26 tuổi, trú tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) đã cố tình nhún nhảy, tạo dáng để quay video tại Sân bay Phú Quốc trong khi máy bay đang di chuyển. Sau khi đăng tải lên TikTok, cô gái bị dư luận lên án. Nhiều người còn tỏ ra lo ngại về an toàn, an ninh hàng không tại sân bay trước hành động thiếu ý thức này. Nữ hành khách sau đó đã bị xử phạt hành chính. Cục Hàng không Việt Nam cũng ra quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không đối với nữ TikToker này trong 6 tháng vì cố ý không chấp hành quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không, trật tự công cộng tại sân bay.



Vụ việc này chưa lắng xuống thì cộng đồng mạng lại tiếp tục “dậy sóng” khi video của một cô gái khác trong tư thế ngồi xổm tạo dáng chễm chệ trên băng chuyền hành lý ở nhà ga sân bay được đăng tải trên TikTok kèm dòng trạng thái: “Bất kệ đời, lạc trôi”. Mặc dù hành vi của nữ TikToker này không vi phạm các quy định về an ninh, an toàn hàng không, song rõ ràng rất phản cảm và có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân mình.



Gần đây nhất, ngày 22-8, Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với TikToker N.H.M. (23 tuổi, quê ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật với mức độ phát tán rộng rãi. Trước đó, ngày 5-8, TikToker này đã thực hiện video clip có thời lượng 1 phút 25 giây về chủ đề “Bạn nghĩ sao về người miền Trung” rồi đăng tải lên mạng xã hội. Video nhận được hơn 3,8 triệu lượt xem, 54.900 lượt thích, 23.700 lượt bình luận và 13.000 lượt chia sẻ. Do có nhiều nội dung thể hiện quan điểm chê bai, nói xấu người miền Trung nên dư luận tỏ ra khá bức xúc và lên án gay gắt đối với TikToker. Được biết, qua điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện N.H.M. cũng từng xây dựng, chỉnh sửa, cắt ghép nhiều clip có nội dung sai sự thật khác để đăng tải trên kênh TikTok cá nhân và bị xử lý hành chính nhiều lần.



Ngoài ra, còn rất nhiều những hành động, lời nói thiếu văn minh khác của các TikToker gây bức xúc dư luận, trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng. Chỉ vì mục đích bắt trend để câu view, câu like hay tăng lượng người theo dõi kênh mà một số TikToker bất chấp cả pháp luật, thuần phong mỹ tục và thậm chí quên mất rằng, mình đang trở thành một người trẻ thiếu văn hóa.



Thực tế cho thấy, đằng sau sự hấp dẫn và vui nhộn thì TikTok cũng có mặt trái nguy hiểm, khôn lường. Bởi lẽ, với số lượng người dùng khổng lồ và kho nội dung vô hạn thì trên nền tảng này cũng xuất hiện ngày càng nhiều những video “độc”, có xu hướng bạo lực hay mang tính kích động phân biệt tôn giáo, nhất là các trào lưu biến dị và nguy hiểm. Điều này đã và đang tác động không nhỏ đến người dùng, nhất là giới trẻ. Do đó, thiết nghĩ, những ai đang muốn trở thành một TikToker nổi tiếng thì hãy nổi tiếng theo cách tỉnh táo và văn minh nhất; cần biết “chọn bạn mà chơi, chọn trend mà bắt” để không phải nhận lấy hậu quả đáng tiếc cho hành vi, lời nói của mình. Ngoài ra, để hạn chế tình trạng “câu view bẩn” trên TikTok, chúng ta hãy là một người xem tỉnh táo và thông thái; kiên quyết lên án, góp phần từng bước đào thải và quét sạch những nội dung tiêu cực. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ phát triển như hiện nay, các bậc phụ huynh cần dành sự quan tâm và kiểm soát tốt hơn nữa đối với con em mình trong việc tiếp cận, tham gia vào các nền tảng mạng xã hội, nhất là TikTok; từ đó, có sự ngăn chặn và định hướng kịp thời.



MỘC TRÀ