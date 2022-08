Cần gấp "lá chắn" cho trẻ

Hôm nay, 22-8, học sinh ở nhiều địa phương tựu trường.



Tựu trường là niềm vui của các thế hệ học trò cũng như thầy cô giáo. Nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những dấu hiệu diễn biến phức tạp thì câu hỏi dứt khoát phải đặt ra là làm sao vừa tựu trường theo đúng tiến độ năm học vừa an toàn cho học sinh?



Câu hỏi này không thừa. Vì hậu quả do dịch Covid-19 thế nào, chúng ta đã quá rõ. Đành rằng trẻ em thường ít mắc Covid-19 và nếu có thì bệnh nhẹ hơn so với người lớn nhưng khoa học cũng đã chứng minh trẻ em mọi lứa tuổi đều bị Covid-19 đe dọa.



Học đường là môi trường sinh hoạt đông đúc nên dịch bệnh dễ lây lan, đặc biệt nơi có nội trú và bán trú thì càng phải cảnh giác, chưa kể do hiếu động nên ý thức phòng ngừa của các cháu khó đạt như mong muốn.



Cho nên, khẩn trương tạo "lá chắn" phòng ngừa cho trẻ bằng các mũi tiêm phòng vắc-xin là điều phải khẩn trương làm, bắt đầu từ việc đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, cùng với ý thức của phụ huynh hợp tác tốt với cơ quan y tế để tiêm phòng vắc-xin Covid-19 cho con mình.



Thông tin được PGS-TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, công bố tại hội thảo về phòng chống dịch khu vực miền Bắc (tổ chức ngày 19-8) cho biết nước ta đã tiêm liều cơ bản cho 8,7 triệu trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm 1 mũi đạt 78%. Con số này ở nhiều tỉnh chỉ đạt dưới 60%; có tỉnh tỉ lệ tiêm chủng mũi nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi dưới 20%.



Lãnh đạo Bộ Y tế cũng chỉ đạo ngành y tế các địa phương phối hợp ngành giáo dục rà soát đối tượng học sinh, tổ chức tiêm vét để hoàn thành tiêm nhắc mũi 3 cho trẻ 12-17 tuổi và tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trước khi vào năm học mới.



Tại TP HCM, ngày 18-8, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạo các Tổ An toàn Covid-19 xây dựng kế hoạch truyền thông về sự cần thiết và hiệu quả của tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trong tháng 8.



Theo đó, từng thành viên phải truyền thông tối thiểu 2 lần/tuần để hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về thông tin chiến dịch tiêm chủng, lịch tiêm, tài liệu truyền thông về lợi ích tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Đặc biệt, có kiểm tra việc thực hiện gửi tin nhắn truyền thông đến từng phụ huynh, kể cả phụ huynh chưa đồng thuận, đồng thời rà soát sự đồng thuận của phụ huynh trong việc tiêm vắc-xin cho trẻ và học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi để kịp thời phối hợp ngành y tế tổ chức tiêm ít nhất 1 đợt trong thời gian còn lại của tháng 8.



Cách làm như TP HCM cho thấy muốn được phụ huynh đồng thuận cao, dù đó là lợi ích cho chính con em họ, thì các cơ quan như y tế, giáo dục phải chủ động quan tâm khâu tuyên truyền. Tuyên truyền cách nào thì tùy nơi nhưng phải đến được từng phụ huynh, rồi phải kiểm tra chứ không phải mặc ai biết được thì biết.



Vin vào cớ này cớ khác để không đưa con đi tiêm phòng mà vẫn đến trường thì không chỉ coi thường sinh mạng con mà còn nguy cơ làm khổ người khác, có khi làm hỏng cả lịch trình năm học.

Theo LƯƠNG DUY CƯỜNG (NLĐO)