Cuộc chiến với Covid-19 dường như bước vào giai đoạn “chiến tranh lạnh”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rất khó lường.



Theo số liệu từ Bộ Y tế, những ngày gần đây số ca mắc Covid-19 tăng rõ rệt, trong đó ngày 9.8 tăng vọt lên 2.340 ca được ghi nhận (cao nhất trong 3 tháng qua), số ca Covid-19 nặng phải thở ô xy và thở máy lên tới 103 ca. Nguy cơ tái bùng phát dịch vẫn luôn rình rập. Kịch bản lây nhiễm khó lường liên quan đến các biến thể mới kết hợp với các nguồn dịch bệnh truyền nhiễm khác khiến nguy cơ dịch chồng dịch trở thành “bom hẹn giờ”. Trong khi đó, cánh cửa năm học mới sắp mở, nỗi lo về an toàn sức khỏe cho trẻ đến trường thật sự phải được đặt ra.



Nỗi lo quá tải y tế là điều mà chúng ta nên chia sẻ và thông cảm với ngành y. Y tế công Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề bất cập, nếu thêm áp lực quá tải y tế vì dịch bệnh nữa, không chỉ là Covid-19 mà cả sốt xuất huyết, thì không ai dám nói trước điều gì về nguy cơ khủng hoảng y tế công.



Hãy cùng nhau nhìn vào con số thống kê tỷ lệ tiêm chủng vắc xin đến thời điểm này, đặc biệt là tỷ lệ tiêm chủng vắc xin cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa phải hoàn thành mục tiêu tiêm vắc xin cho trẻ em, nhưng nhiều tỉnh thành chỉ đạt tỷ lệ tiêm rất thấp. Thậm chí, có tỉnh chỉ đạt tỷ lệ tiêm mũi 2 chưa tới 14%. Những địa bàn đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM đều nằm trong danh sách có tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em dưới mức 56%, theo số liệu công bố của Bộ Y tế.



Nguyên nhân của tình trạng chỉ đạt tỷ lệ tiêm vắc xin cho trẻ em thấp sau



4 tháng nỗ lực, theo phân tích, là do nhiều phụ huynh lo lắng về ảnh hưởng của vắc xin đến sức khỏe trẻ em, hoặc không ít phụ huynh có tâm lý chủ quan khi thấy tình hình kiểm soát dịch bệnh có vẻ ổn định. Tỷ lệ đồng thuận tiêm vắc xin cho trẻ em còn thấp liệu có liên quan gì đến vai trò của công tác truyền thông y tế lúc này hay không?



Lý giải nguyên nhân tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em còn thấp, Sở Y tế TP.HCM cũng thừa nhận có một số nguyên nhân quan trọng từ khâu tổ chức, bao gồm công tác truyền thông, tuyên truyền y tế phòng dịch, công tác nắm bắt thông tin tiền sử tiêm vắc xin, công tác tổ chức điểm tiêm vắc xin một số nơi còn chưa sẵn sàng.



Đúng là có một tỷ lệ không nhỏ phụ huynh chưa đồng thuận tiêm vắc xin Covid-19 cho con em mình, nhưng xin đừng để những trường hợp phụ huynh đồng thuận thì con em họ lại không được hỗ trợ các điều kiện thuận lợi về thông tin và tiếp cận dịch vụ của điểm tiêm vắc xin.



An toàn cho trẻ đến trường không chỉ là phần việc của ngành y tế và giáo dục, mà còn là câu chuyện của bậc làm cha mẹ, của mỗi gia đình chia sẻ trách nhiệm cộng đồng cùng xã hội.

Theo HUỲNH VĂN THÔNG (TNO)