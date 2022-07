Quà tặng người nghèo

(GLO)- Sau khi triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc, toàn tỉnh Gia Lai giảm 19 xã khu vực III, 89 xã khu vực II và 87 thôn, làng đặc biệt khó khăn so với giai đoạn trước. Từ các quyết định trên, toàn tỉnh có hơn 271 ngàn người bị tác động, thôi hưởng chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT), khiến tỷ lệ tham gia BHYT của tỉnh giảm xuống còn 73%.

Điều này đồng nghĩa với việc có nhiều thôn, làng đặc biệt khó khăn và nhiều xã thuộc khu vực I, khu vực II của giai đoạn 2016-2020 đã ra khỏi danh sách phê duyệt giai đoạn 2021-2025. Việc thay đổi khu vực, thay đổi một số chính sách dành cho vùng khó khăn đã tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, ảnh hưởng đến quá trình bao phủ BHYT toàn dân.





Ông Lê Quốc Khánh-Phó Giám đốc BHXH tỉnh (áo vest xám) và ông Nguyễn Huy Châu-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Pưh (áo trắng) trao thẻ BHYT cho các hộ cận nghèo và người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Pưh. Ảnh: Như Nguyện

Với mục tiêu chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 48-KH/ĐUK ngày 15-4-2022 về vận động hỗ trợ mua thẻ BHYT năm 2022 cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số thôi hưởng hỗ trợ đóng BHYT theo Quyết định số 861. Sau 2 tháng phát động trên tinh thần “tương thân tương ái”, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối đã ủng hộ số tiền trên 1 tỷ đồng. Ông Dương Dã-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh-cho biết: “114/114 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối đều tham gia ủng hộ. Qua đó cho thấy sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ không chỉ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng mà còn trong công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng”.



Việc vận động hỗ trợ mua thẻ BHYT được Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, giúp người dân có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Kế hoạch vận động hỗ trợ mua thẻ BHYT năm 2022 là một trong những hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình số 61-CTr/TU ngày 7-5-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. Từ những hoạt động thiết thực trên, niềm tin của người dân về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ngày càng được nâng lên rõ rệt, từ đó lan tỏa chính sách đến người dân trên địa bàn tỉnh.



Số tiền trên 1 tỷ đồng đã được trao cho Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh để mua 23.176 thẻ BHYT hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số thôi hưởng đóng BHYT theo Quyết định số 861. Cụ thể, 22.711 thẻ BHYT sẽ được trao cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh (trong đó có 18.744 người thuộc hộ dân tộc thiểu số); 465 thẻ BHYT trao cho người dân tộc thiểu số thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện Chư Pưh (đại diện mỗi hộ 1 người) để góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí khám-chữa bệnh. Ông Trần Văn Lực-Giám đốc BHXH tỉnh-chia sẻ: “Sự hỗ trợ kịp thời của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã góp phần tăng độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh. Đây là lộ trình để thực hiện các chỉ tiêu về BHYT theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2022-2025 và chỉ tiêu về BHXH theo Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19-5-2022 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH”. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ, BHXH tỉnh đã triển khai cho BHXH các huyện, thị xã kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trao thẻ BHYT đến tận tay người thụ hưởng; đồng thời công khai danh sách vận động người dân sử dụng thẻ BHYT đi khám-chữa bệnh để được hưởng quyền lợi của mình.



Trên thực tế, có nhiều cách làm khác nhau để chung tay đảm bảo an sinh xã hội, song việc quan tâm, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe là một trong những việc làm thiết thực, ý nghĩa bởi “có sức khỏe là có tất cả”. Do đó, để giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, làm quen với những thay đổi về khu vực, về chính sách hỗ trợ trong việc chăm sóc sức khỏe, trước mắt vẫn cần sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm... Tuy nhiên, về lâu về dài, việc tham gia BHYT vẫn phải dựa vào sự chủ động từ người dân.



ANH HUY