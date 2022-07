Nghiêm trị 'ma men' đường phố

Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) vừa khởi tố Nguyễn Bá Tín (49 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và Châu Ngọc Tấn (57 tuổi, ngụ TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.





Đáng nói, chỉ một lỗi đỗ xe ban đầu, nhưng 2 người này đã không làm chủ bản thân, tự đẩy sự việc đi quá xa khi hối lộ CSGT không thành liền chửi rủa.



Câu chuyện có thể tóm tắt như sau: Chiều 25.6, Công an Q.Cẩm Lệ xử lý ô tô của Nguyễn Bá Tín vi phạm đậu đỗ trên đường Thăng Long (Q.Cẩm Lệ). Lúc này, cả Tín và Tấn đang nhậu ở quán, phía đối diện. Thấy vậy, Tín liền chạy ra cầm tờ 500.000 đồng hối lộ nhưng CSGT không nhận. Khi tổ công tác lập biên bản, Tín chửi bới tục tĩu, thách thức CSGT; còn Tấn cũng xông vào xúc phạm, nắm cổ áo cán bộ chiến sĩ.





Tín (phải) và Tấn bị khởi tố. Ảnh: Nguyễn Tú



Xem clip trên mạng xã hội, có lẽ ít ai ngờ Tín là giám đốc một công ty dược phẩm, cùng với bạn nhậu của mình là Tấn, tuổi cũng đều U.50, U.60 lại có giây phút bốc đồng đến phản cảm như vậy. Có thể đổ lỗi cho bia rượu khi cả hai đã quá say, nhưng pháp luật thì không chỉ áp dụng cho người tỉnh táo. Giờ đây khi Tín bị bắt tạm giam và Tấn bị cấm rời khỏi nơi cư trú, liệu họ có thấy hối hận với những lời lẽ thô tục và hành vi nắm cổ áo cán bộ chiến sĩ CSGT?



Tháng 4.2022, TP.Đà Nẵng đã xảy ra vụ xe “điên” lao vào tiệm bánh mì khiến 7 người bị thương. Tài xế gây tai nạn vừa sử dụng ma túy vừa nhậu say, đã bị tuyên 2 năm tù và buộc bồi thường gần nửa tỉ đồng. Vụ việc này dậy sóng dư luận nhưng có vẻ các “ma men” vẫn chưa tỉnh ngộ.



Giữa tháng 4.2022, giám đốc một thương hiệu thanh toán ví điện tử cũng đã lớn tiếng với lực lượng CSGT trên đường Lê Đại Hành (Q.Cẩm Lệ) khi bị đo nồng độ cồn lúc vừa ra khỏi quán nhậu.



Việc xử lý mạnh tay với những “ma men” nói trên được dư luận ủng hộ. Phía Công an TP.Đà Nẵng cũng đã khẳng định dứt khoát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông, nhất là các lỗi nồng độ cồn, chống người thi hành công vụ, với quyết tâm không để các “ma men” trở thành mối họa trên đường phố.



Theo NGUYỄN TÚ (TNO)