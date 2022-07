Khi dịch vụ công quá tải

'Ứ đọng' nhu cầu xuất cảnh suốt thời gian dài dịch bệnh kết hợp với kế hoạch thay đổi mẫu hộ chiếu của cơ quan chức năng khiến dịch vụ công cấp hộ chiếu rơi vào cảnh quá tải cục bộ.



Con số từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, gần 18.000 hồ sơ trong ngày đầu tiên triển khai đăng ký cấp hộ chiếu mẫu mới.



Thật ra, chuyện các đơn vị cung cấp dịch vụ, dù là dịch vụ công hay dịch vụ tư, cũng đều có thể xảy ra khả năng đối mặt với tình trạng quá tải cục bộ. Thế là diễn ra cảnh chen lấn xếp hàng làm thủ tục, chờ đợi cả ngày. Vấn đề mấu chốt là ở chỗ những lúc như thế thì phản ứng của các bên liên quan nên như thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng không mong đợi do tình trạng quá tải gây ra.



Tăng cường nhân lực tạm thời, tổ chức thêm điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký là điều đầu tiên có thể nghĩ đến để giải tỏa áp lực. Nhiều nơi còn cố gắng tổ chức các tổ công tác đến từng khu vực cư trú để giải quyết kịp thời cho dân. Một giải pháp thay thế nữa là dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, cho phép doanh nghiệp và người dân có thể thực hiện các thủ tục dịch vụ công từ xa mà không nhất thiết phải nếm trải “trái đắng” chen lấn xếp hàng chờ đợi cả ngày trời.



Trong trường hợp quá tải dịch vụ cấp hộ chiếu mới vừa nêu trên thì liệu các giải pháp tăng cường, giải pháp thay thế đã sẵn sàng chưa, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến có triển khai để hỗ trợ giảm tải kịp thời không? Câu trả lời là có, nhưng đáng ngạc nhiên là những giải pháp đó dường như vẫn tồn tại một “điểm nghẽn” nào đó. Là “điểm nghẽn” nào?



Cổng dịch vụ công của Bộ Công an đã triển khai cấp độ 4, cho phép người dân có thể ngồi ở nhà nộp tờ khai, tải ảnh cá nhân lên hệ thống, tự chọn hình thức nhận (tại nhà hoặc trực tiếp tại cơ quan xuất nhập cảnh), thanh toán lệ phí trực tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu. Không cần đến cơ quan công an xuất nhập cảnh để xếp hàng làm thủ tục. Không cần mất công chờ đợi mệt mỏi để nhận kết quả.



Tiếc là nhiều người dân không biết và không sử dụng hỗ trợ trực tuyến để đăng ký cấp hộ chiếu. Thậm chí, có người tốn tiền vô lý cho các loại dịch vụ trung gian. Nguyên nhân thì có thể nêu ngay điều cố hữu: nhiều người dân hạn chế năng lực số (digital capability), không biết thao tác trên các thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh để khai thác dịch vụ công trực tuyến.



Nhưng thật ra đó cũng chỉ là một loại nguyên nhân không khó để khắc phục, nếu các cơ quan chức năng của chính quyền nói chung, trong trường hợp này là cơ quan cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh, “chịu khó” chủ động triển khai một chương trình tạm gọi là “marketing cho dịch vụ công”. Chẳng hạn, giới thiệu dịch vụ cấp hộ chiếu tại nhà cho công dân thông qua các kênh như cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, chính quyền phường, xã...



Có dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 là rất tốt, nhưng chưa đủ tốt nếu dân không biết. Còn phải chú trọng “marketing dịch vụ công” nữa.

Theo Nguyệt Huỳnh (TNO)