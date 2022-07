Chọn trường cho con

Những ngày qua, các nhà tíu tít việc so điểm chuẩn, chọn trường cấp ba cho con. Ít ngày trước thì cũng xôn xao việc lo cho trẻ vào trường cấp hai cho ổn thỏa, vì ngoài việc xét kết quả tốt nghiệp cấp một của các cháu, nhiều trường cấp hai cũng tổ chức thi riêng để lọc đầu vào.





Lo toan, mong đợi, tìm kiếm thông tin, dò hỏi, cân nhắc, so sánh…, thôi thì đủ các trạng thái, cung bậc, mong sao cho con được vào chỗ tốt, trường chuẩn, trường uy tín; hoặc ít nhất biết con mình học lực có hạn, thì cũng tìm được nơi vừa sức, trường khiêm tốn thôi cũng được; hoặc sao cho các cháu đi học cấp hai, cấp ba trong tình hình học sinh đông mà trường lớp có hạn, cũng đã là mừng rồi!



Việc trường lớp của các cháu rồi sẽ ổn định dần trong những ngày tới, và tâm lý phụ huynh với con trẻ cũng dần chuyển sang đợi năm học mới là vừa. Có điều, việc này cũng quan trọng lắm, bên cạnh việc tìm trường, chọn lớp.



Đó là quan tâm đến việc vào trường, lớp đó, các cháu sẽ được… vui chơi, nghỉ ngơi như thế nào!



Thật sự là như vậy, khi nhìn lại một thực tế phổ biến thời gian qua, là ở không ít nơi, việc học tập của các cháu khá là vất vả. Cũng do bố mẹ mong con có nơi chất lượng thật tốt, tốt hơn, tốt nhất để học hành nên nỗ lực cho con, kỳ vọng ở nhà trường, mong đợi ở con thật nhiều. Có khi trẻ phải dậy sớm quá, ăn mặc vội vã, ra đợi xe đón đến trường rồi về rõ muộn sau cả ngày học tập, ôn luyện, chỉ được chút nghỉ ngơi tối rồi mai lại bắt đầu vòng quay. Có nơi chương trình học cơ bản chỉ nửa ngày, nhưng do cái nếp dạy thêm bao lâu của trường, cũng như cả nhu cầu của phụ huynh nữa, nên học sinh học luôn một lèo cả ngày. Thậm chí, không ít trường hợp ngoài học chính ở trường, thì còn về nhà giáo viên học thêm, rồi có khi các tối, bố hay mẹ lại chở con đi học thêm chỗ này, chỗ nọ. Nhìn chung là việc học liên tục, liên miên, tiếp thu dồn dập, thiếu cân đối giữa học và nghỉ ngơi, vui chơi gây cho nhiều cháu quá tải, mệt mỏi, không những khó nâng cao hiểu biết, phát huy năng lực, mà còn dẫn đến những hệ lụy không nhỏ như thời gian qua xã hội đã chứng kiến.



Vì thế mà trước hết ở phía bố mẹ, chọn trường, tìm lớp, tính chỗ học cho con, cũng nên có những suy nghĩ mới mẻ, tích cực trong việc cân đối, cân bằng cho các cháu. Đồng thời, ở góc độ là phụ huynh, cũng nên chú trọng việc trao đổi, đề xuất, kiến nghị với nhà trường, thầy cô giáo trong việc giảm tải, điều chỉnh giờ giấc học hành cho các cháu, tăng cường hơn các hình thức vận động, dã ngoại, những phương pháp học tập hướng về tự nhiên, môi trường…



Mỗi thành phần liên quan là ngành giáo dục, nhà trường, học sinh, đều có trách nhiệm trong vấn đề này. Nhưng ở vai trò là cha là mẹ, hãy tích cực hơn trong việc giúp trẻ cân bằng. Tránh để bị cuốn theo guồng quay học tập, thành tích mà dồn thêm áp lực làm con trẻ nhọc nhằn.

