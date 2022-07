Chờ xem thực tế!

Trong văn bản gửi UBND các tỉnh, thành mới đây, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề nghị tất cả địa phương triển khai chỉ đạo của Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).



Bộ GTVT đề nghị các địa phương xây dựng phương án phân luồng, chuẩn bị thu phí không dừng trên tất cả cao tốc từ ngày 1-8.



Các địa phương phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông bảo đảm trật tự, an toàn, kết nối liên thông và chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy tại các trạm thu phí.



Bộ GTVT đặt mục tiêu tới tháng 9 năm nay, tỉ lệ ô tô dán thẻ ETC đạt 80% - 90% trong tổng số hơn 4,5 triệu phương tiện đang lưu hành. Hiện cả nước đã có hơn 3,2 triệu ô tô dán thẻ ETC, trong đó 71% xe dán thẻ sử dụng dịch vụ. Theo chỉ đạo của Chính phủ, sau ngày 31-7, nếu trạm thu phí nào chưa lắp đặt và vận hành thu phí ETC sẽ buộc phải xả trạm, dừng thu phí tới khi lắp đặt xong thu phí ETC.



Có thể thấy lần này Bộ GTVT thông tin với tính chất lạc quan, nhất là mục tiêu, tỉ lệ ô tô dán thẻ trong thời gian tới. Người dân Việt Nam ai cũng mong mục tiêu này sớm thành hiện thực, để việc đi lại trên cao tốc nhanh chóng và thông suốt, không bị những sự cố ùn ứ như trước đây, nhất là khi một số phương tiện không dán thẻ đi vào luồng thu phí tự động, quay ra không được, gây ùn ứ, rồi mua vé thủ công qua trạm.



Sau 7 năm triển khai thu phí ETC (bắt đầu từ năm 2015) với hai quyết định của Thủ tướng năm 2017 và 2020 về thời hạn lắp đặt, vận hành ETC, đến nay Bộ GTVT cho biết hầu hết trạm thu phí BOT trên toàn quốc đã được lắp đặt và vận hành dịch vụ thu phí ETC.



Với hệ thống đường cao tốc, từ ngày 1-6, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thí điểm tổ chức thu phí ETC. Trong tháng 6, mỗi ngày có khoảng 46.500 lượt xe, ngày cao điểm hơn 60.000 lượt xe lưu thông nhanh chóng, không bị ùn ứ tại trạm như trước. Tuy nhiên, vẫn có hơn 13.200 lượt xe chưa dán thẻ ETC đi vào cao tốc này; hơn 34.300 lượt đã có tài khoản song chưa nạp tiền; gần 25.000 lượt không đủ số dư trong tài khoản khi ra cao tốc.



Lần này, thời hạn và mục tiêu liệu có khả thi? Câu trả lời là hãy chờ đợi, thực tế sẽ chỉ rõ. Lâu nay, dư luận đã từng than phiền về sự chậm trễ áp dụng công nghệ ETC có lý do là lợi nhuận. Không ít trạm BOT không minh bạch trong thu phí, có doanh nghiệp từng gian lận nguồn thu đã bị Bộ Công an khởi tố. Nay áp dụng ETC, mọi thông tin sẽ được minh bạch, không thể gia tăng lợi nhuận từ sự nhập nhèm như trước.



Để thực hiện tốt chủ trương, phải vừa khích lệ thực thi vừa giám sát, chế tài. Phải áp dụng tốt nhất công nghệ để kiểm soát đầu vào, không để lọt tình trạng có tài khoản mà chưa nạp tiền hay tiền không đủ hoặc chưa dán thẻ vẫn "lọt" vào cao tốc. Có như vậy cao tốc mới vận hành tốt, không bị ùn ứ nhiều đoạn như hiện nay. Triển khai khoa học, thực hiện nghiêm minh, trách nhiệm rõ ràng, chế tài chặt chẽ, chắc chắn việc thu phí ETC trên cao tốc (và sau đó là nhiều trạm BOT khác trên cả nước) được thông suốt, hiệu quả cao.

Theo HOÀNG HOA (NLĐO)