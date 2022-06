Ông Võ Tê bị oan sai đã chết, kẻ giết người thoát án và bài học tố tụng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp VKSND tỉnh tổ chức buổi công khai xin lỗi gia đình ông Võ Tê, người từng bị khởi tố, bắt giam oan trong vụ án “giết người, cướp của” cách đây 42 năm.





Buổi công khai xin lỗi gia đình ông Võ Tê. Ảnh: LĐO



Gia đình ông Võ Tê mang theo di ảnh của ông Tê đến dự.



42 năm trước, 31.7.1980, tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là Bình Thuận) xảy ra vụ án “giết người, cướp của”, nạn nhân là bà Phan Thị Khanh. Ngày 1.8.1980, Công an huyện Hàm Tân ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can về tội “giết người, cướp của” và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Võ Tê (sinh năm 1932).



30.12.1980, Công an tỉnh Thuận Hải ra quyết định tạm tha đối với ông Võ Tê sau khi ông bị tạm giam 5 tháng. Ngày 20.7.1984, ra quyết định tạm kết thúc hồ sơ.



Ông Võ Tê không còn để có được niềm vui của nạn nhân được minh oan. Cho dù trước đó ông được tạm tha, nhưng tạm tha không có nghĩa là vô tội, là không "giết người, cướp của". Ông Võ Tê đã không thể chờ được 42 năm cho một câu trả lời đúng ra phải đến sớm hơn. Đau cho ông Võ Tê, nhưng dù sao, con cái, gia đình ông cũng đỡ đi gánh nặng miệng tiếng cuộc đời.



Ông Võ Tê vô tội thì kẻ thủ ác là ai?



Ngày 16.11.2021, sau 41 năm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận có quyết định phục hồi điều tra vụ án trên, kết quả điều tra xác định Trương Đình Chi là người giết bà Phan Thị Khanh.



Phục hồi điều tra chỉ để tìm ra thủ phạm, nhưng không thể trừng trị kẻ giết người, vì theo khoản 2, Điều 27, Bộ luật Hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ 20 năm. Trong lúc, vụ giết người đã xảy ra cách đây 42 năm. Thế là hung thủ thoát án.



Nếu như các cơ quan tố tụng điều tra và kết luận đúng người, thì không có nạn nhân oan sai. Và nếu như ngay sau khi phát hiện có dấu hiệu oan sai đối với ông Võ Tê, tập trung điều tra ra hung thủ và phát lệnh truy nã, thì sẽ không để cho Trương Đình Chi thoát án.



Ông Võ Tê đã mất, ông Võ Ngọc là con ruột của ông Võ Tê, có đơn yêu cầu bồi thường oan sai đối với cha mình. Sau khi tổ chức minh oan cho người bị bắt giam oan, các cơ quan tố tụng sẽ tiến hành bồi thường theo Luật bồi thường trách nhiệm Nhà nước.



Có thể bồi thường theo quy định của pháp luật, nhưng không thể bồi thường được những gì đã mất đối với ông Võ Tê và con cái ông. Không ai có thể bồi thường được thân phận bị can suốt cả cuộc đời cho đến khi chết của ông Võ Tê.



Và không ai có thể bồi thường được cuộc đời của các con ông, như ông Võ Ngọc, con trai ông Võ Tê nói: "Bản thân tôi đi học, ra đường là bị đá, bị cây ném, người ta chửi "con ông Võ Tê giết người" thì tôi không đi học được".



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/ong-vo-te-bi-oan-sai-da-chet-ke-giet-nguoi-thoat-an-va-bai-hoc-to-tung-1057483.ldo



Theo Lê Thanh Phong (LĐO)