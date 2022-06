Nhiều mối nguy từ những chiếc bẫy tuyển dụng "việc nhẹ lương cao"

Tin nhắn tuyển nhân viên với quảng cáo hấp dẫn "việc nhẹ lương cao" tràn ngập trên điện thoại mỗi ngày. Không ít người bị dính bẫy và cô gái 16 tuổi ở Phú Yên bị mất tích tuần qua là một ví dụ.





Tìm con gái mất tích khi đi làm "việc nhẹ lương cao". Ảnh: LĐO



Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM ra quyết định truy tìm cô gái Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) đã mất tích một tuần qua.



Cách đây khoảng 2 tháng, thông qua mạng xã hội, con gái ông là Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi) có quen biết với một tài khoản Facebook tên “Kiều Duyên”. “Kiều Duyên” thuyết phục Ngọc vào TPHCM làm việc ngay với mức lương cao, miễn phí ăn ở.



Chiều 5.6, Ngọc đón xe khách của nhà xe vào TP.HCM. Ngày 6.6, Ngọc gọi điện về gia đình và cho biết đã tìm được việc. Sau cuộc gọi trên thì Ngọc mất liên lạc cho đến nay.



Tai họa đổ xuống cha mẹ cô gái này, nỗi sợ hãi khủng khiếp khi đứa con gái 16 tuổi mất tích nhiều ngày, bố cô gái là ông Nguyễn Văn Hương nói: "Một tuần qua, tôi phải bỏ việc làm ở quê để vượt 600km vào TPHCM để hỏi han tin tức của con. Gia đình tôi hiện đang rất lo lắng cho sức khỏe, cũng như sự an toàn của con. Nếu con gái mà có mệnh hệ gì thì làm sao tôi sống nổi”.



Công an sẽ có trách nhiệm truy tìm cô gái, nhưng trước hết là sự cảnh giác của chính người dân và gia đình (nhất là những gia đình có trẻ vị thành niên). Chỉ nghe con kể lại mối quan hệ với người quen trên mạng xã hội, bố mẹ vẫn đồng ý cho con vào TPHCM nhận việc, con cả tin mà bố mẹ cũng cả tin.



Đây là bài học đối với nhiều người về việc đề phòng các loại chào mời trên mạng xã hội, các tin nhắn, các cuộc gọi của người lạ.



Người lạ giả công an, cán bộ viện kiểm sát yêu cầu chuyển tiền, lừa đảo rất đơn giản như vậy nhưng vẫn không ít người mắc bẫy.



Người lạ giả các tổ chức, công ty yêu cầu chuyển tiền vì những lý do rất ất ơ, nhưng vẫn có người dính bẫy.



Người lạ giả làm quen bạn bè, thậm chí là "tình nhân qua mạng", tặng quà nhưng phải chuyển tiền để nhận. Thế là sau khi chuyển tiền, nạn nhân mới biết mình bị lừa cả tình lẫn tiền.



Người lạ nhắn tin tuyển dụng, cả tin nghe theo, từ mất tiền tới mất tích.



Công an phải tấn công vào các loại tội phạm để bảo vệ người dân, nhưng người dân phải biết tự bảo vệ mình.





