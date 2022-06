Lộ đề thi: Ngành giáo dục cần đối diện câu hỏi thẳng và câu trả lời thật

Đề thi là một loại tài liệu bí mật Nhà nước cấp độ tối mật. Và tiêu cực trong thi cử, từ ở cấp độ địa phương, giờ đã leo thang lên đến Bộ Giáo dục khi 2 thầy cô trong ban đề thi hôm qua bị khởi tố.

Đề thi môn sinh 2021 được cho là có độ khó cao. Và nó trùng đến 92% đề mà một thầy giáo ôn thi cho "lớp VIP". Ảnh: tuyensinh24.7

Vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được khởi tố. Hai giáo viên, Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm, nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cũng đã bị khởi tố bị can. Và việc khởi tố vụ án được Cơ quan An ninh điều tra căn cứ kết quả điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thật ra, sự việc đã bắt đầu ngay sau kỳ thi tốt nghiệp năm 2021. Không chỉ là “xôn xao”, thắc mắc, hay tin đồn. Một thầy giáo - thầy Đinh Đức Hiền, thậm chí đã đứng đơn “tố” nội dung ôn tập trước buổi thi của thầy Phan Khắc Nghệ, phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh - cho học sinh “lớp VIP” có tới hơn 80% câu hỏi có nội dung hoặc 1 phần câu từ trùng với đề thi chính thức.

Thầy Phan Khắc Nghệ, khi đó chia sẻ với một tờ báo rằng chính ông cũng thấy trùng hợp bất thường khi bài ôn của ông trùng với đề thi chính thức với tỉ lệ khá cao. Tuy nhiên, thầy Nghệ khẳng định những email trao đổi với bà N.T.M. và ông B.V.S “đúng với nhiệm vụ của chuyên gia do Bộ giao và tôi cũng không sử dụng để phục vụ cho việc giảng dạy”.

Thầy Nghệ còn nói ông không hề hay biết “năm 2021 bà M vẫn tiếp tục nằm trong ban đề thi”.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Việc ôn cho “lớp VIP” mà trúng đến không phải là 80% mà lên tới hơn 92% là “ngẫu nhiên” hay có gì khuất tất để trục lợi chắc chắn sẽ được trả lời.

Những vụ vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi xảy ra ngay ở Bộ Giáo dục cũng khiến chúng ta giật mình.

Tiêu cực trong thi cử xảy ra ở Hà Giang, ở Sơn La, ở Hoà Bình... ở khắp nơi. Giờ xảy ra ngay tại Bộ Giáo dục.

Và từ việc sửa điểm, giờ nghiêm trọng hơn, đến đề thi, một tài liệu bí mật quốc gia, cấp độ tối mật - rồi cũng bị lộ?

Bao nhiêu con em chúng ta đã “chết oan” vì sự gian lận này? Và giờ chúng ta giải thích với chúng thế nào đây, về sự gian lận bắt đầu từ những thầy cô?!

Xin dẫn lại một câu của bà Phạm Thị Minh Hiền, Đại biểu Quốc hội khoá XIV: "Không sớm thì muộn, Bộ Giáo dục cần phải đối diện với những câu hỏi thẳng và buộc phải trả lời thật trước dư luận xã hội về vấn đề nghiêm trọng này!"