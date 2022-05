Coi chừng 'đẽo cày giữa đường'

Mấy ngày qua, thông tin về 2 phiếu tính tiền của farmstay Nẫu Ecovalley (ở thôn 1, xã An Toàn, H.An Lão, Bình Định - thuộc Hợp tác xã (HTX) Nông dược và dịch vụ tổng hợp An Toàn) được nhiều người quan tâm, tranh luận.

Kết quả kiểm tra của UBND H.An Lão xác định HTX Nông dược và dịch vụ tổng hợp An Toàn đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh nhưng chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống, có niêm yết giá nhưng chưa đầy đủ các mặt hàng. UBND H.An Lão yêu cầu HTX này dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống và cam kết chỉ hoạt động trở lại khi đã thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định.



Hai phiếu tính tiền của farmstay Nẫu Ecovalley gây xôn xao dư luận. Ảnh chụp màn hình



Điểm đáng chú ý là theo UBND H.An Lão, HTX trên có 7 thành viên trẻ tuổi, có ý tưởng khởi nghiệp và nhiều tâm huyết. Tuy nhiên, do còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật nên một số thủ tục kinh doanh còn thiếu và hoạt động mang tính tự phát, còn nhiều thiếu sót.



Việc các bạn trẻ chấp nhận mạo hiểm để đầu tư trồng, kinh doanh dược liệu ở một xã vùng cao như An Toàn là rất đáng hoan nghênh, cần tạo điều kiện để hoạt động. Nhưng việc kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ ăn uống… khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép là không đúng, cần phải chấn chỉnh. Tất cả hoạt động sản xuất, kinh doanh đều phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.



Qua sự việc nói trên, có thể thấy vai trò kiểm tra, quản lý, hỗ trợ… của chính quyền địa phương chưa được thể hiện. Xã An Toàn còn nhiều thiếu thốn, việc kêu gọi đầu tư rất khó khăn nên cần phải chắt chiu cơ hội khi có nhà đầu tư đến địa phương.



Nếu ngay từ đầu, chính quyền kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn các thủ tục cần thiết thì các nhà đầu tư trẻ sẽ không “vấp ngã” như vậy. Hơn nữa, việc phát triển du lịch cần phải theo quy hoạch có từ trước. Nếu cứ “thả nổi” để mạnh ai nấy làm, khi thấy sai thì sửa theo kiểu “đẽo cày giữa đường” dễ dẫn đến phá vỡ quy hoạch du lịch, mất hình ảnh du lịch của địa phương và “nhờn” pháp luật.

Theo Hoàng Trọng (TNO)