Thêm giám đốc CDC bị bắt, xin hỏi nhà máy sản xuất kit Việt Á ở đâu?

Ông Đỗ Đức Lưu - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định từng khẳng định các gói thầu mua sắm với Việt Á của trung tâm "đúng quy trình, thủ tục", bản thân "không nhận bất cứ đồng nào" và "còn nợ hơn 30 tỉ" chưa thanh toán.





Phía bên ngoài trụ sở CDC Nam Định. Ảnh: T.D



Nhưng, ngày 25.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định khởi tố, bắt tạm giam 5 cán bộ thuộc CDC Nam Định về các tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "tham ô tài sản".



Trong đó, có ông Đỗ Đức Lưu - Giám đốc; Vũ Ngọc Tuyên - Kế toán trưởng; Phạm Thị Nga - Trưởng Khoa Dược - Vật tư y tế; Vũ Khánh Vân - Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ và Vũ Thị Ngọc Thanh - Phó trưởng Khoa Xét nghiệm, cùng thuộc CDC Nam Định.



Theo cơ quan điều tra, các cá nhân trên đã nhận tiền "hoa hồng" 1,25 tỉ đồng từ Công ty Việt Á.



Với một ê kíp từ giám đốc, kế toán trưởng đến các chức vụ chủ chốt, họ yên tâm là che kín được bầu trời. Cho nên, ông Đỗ Đức Lưu mới tự tin tuyên bố không nhận bất cứ đồng nào của Công ty Việt Á. Cũng giống như Giám đốc CDC Nghệ An: "Tôi không nhận quà hay hoa hồng từ Công ty Việt Á", "Tôi không nhận của Công ty Việt Á một đồng nào", Giám đốc CDC Bắc Giang cũng từng nói "không nhận đồng nào từ Việt Á"...



Nhưng như người xưa nói "lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát", lần lượt từng vị giám đốc này và những người liên quan đã bị bắt. Đến nay, liên quan đến vụ nâng giá kit xét nghiệm tại Công ty Việt Á, C03 Bộ Công an đã khởi tố hơn 20 bị can.



Bắt những cá nhân có hành vi tham ô hoặc liên quan đến vụ Việt Á thì rõ rồi, nhưng cho đến nay, dư luận quan tâm là không hiểu vì sao đến nay "vẫn chưa ai tìm ra" nhà máy sản xuất kit test của Công ty Việt Á ở đâu?



Ngày 20.12.2021, Báo Lao Động đăng bài "Bộ KHCN, Bộ Y tế cho biết kit của Công ty Việt Á sản xuất hay ở đâu ra?", ngày 22.12.2021, Báo Lao Động đăng bài "Nhà máy sản xuất kit test COVID-19 của Công ty Việt Á ở đâu?", ngày 5.4, Báo Lao Động đăng bài "Xin hỏi kit test Việt Á sản xuất ở đâu và 19 tỉ đồng xài việc gì?".



Không có câu trả lời.



Nếu không có nhà máy thì nguồn kit này Việt Á lấy ở đâu ra để cung cấp cho cả nước, và nếu Việt Á không có nhà máy sản xuất, tại sao lại qua mặt hết các bộ, ngành, chính quyền các địa phương?



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/them-giam-doc-cdc-bi-bat-xin-hoi-nha-may-san-xuat-kit-viet-a-o-dau-1038142.ldo



Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)