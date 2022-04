Nhanh vài giây, gây đại họa

Những vụ tai nạn trên các điểm đường dân sinh giao cắt với đường sắt vẫn cứ liên tiếp xảy ra dù không đáng có với cùng nguyên do: người điều khiển phương tiện giao thông thiếu quan sát, vượt ẩu.



Với những PV hiện trường như tôi, đưa tin về những vụ việc này không tránh khỏi ám ảnh. Mới đây nhất, một nam tài xế 32 tuổi ở Nghệ An lái chiếc xe bán tải băng qua đường sắt Bắc - Nam và bị tàu hỏa đâm khiến chiếc xe văng ra xa, lật ngửa, hư hỏng, tài xế bị thương nặng. Điều đáng nói, đây là điểm đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông và đã có những vụ rất nghiêm trọng do tài xế vượt ẩu qua đường sắt; vụ gần nhất chỉ mới cách đó hơn 1 tháng.



Hiện trường vụ xe bán tải vượt qua đường sắt ở Nghệ An bị tàu hỏa đâm. Ảnh: K.HOAN



Đồng nghiệp của tôi cũng thông tin, cách đây vài tuần, một nam thanh niên ở Bình Định chạy xe máy cố ý vượt rào chắn và bị tàu SE8 đâm văng cả xe lẫn người khiến người này tử vong. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, sau khi gác chắn đã hạ xuống và đèn màu đỏ cảnh báo nháy liên tục, một số phương tiện đã dừng chờ nhưng người này vẫn lách rào để vượt… Những vụ tai nạn này đều có nguyên nhân cố ý vượt ẩu; coi thường mạng sống, tài sản của mình và người khác.



Nước ta đang có hàng ngàn đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt Bắc - Nam và trong số đó, có rất nhiều điểm không có gác chắn. Đường sắt là tuyến đường được ưu tiên. Các phương tiện khác khi đi qua các điểm giao cắt với đường sắt đều phải nhường đường cho tàu hỏa đi trước. Tôi đã nhiều lần chạy xe qua các điểm giao cắt đường sắt với những điểm không có gác chắn, không có chuông cảnh báo và đều có cảm giác bất an. Cảm giác đó khiến tôi không dám ẩu khi cho xe vượt qua đường sắt.



Không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng, những vụ tai nạn không đáng có này còn gây hệ lụy lớn cho nhiều người khi nhiều chuyến tàu hỏa phải dừng lại để xử lý vụ việc. Hậu quả tai nạn đường sắt luôn rất nặng nề, nhưng có thể hạn chế được với ý thức của chính người đi đường.



Theo Khánh Hoan (TNO)