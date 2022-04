Cảnh giác với cơn sốt Bạch Hải Đường

Có tên gọi giống với một tướng cướp lừng danh từng tung hoành ở nhiều vùng đồng bằng sông Cửu Long mấy chục năm trước, thời gian gần đây loài hoa này đang được giới chơi cây cảnh cùng giới đầu cơ lùng sục, mua đi bán lại hết sức xôm tụ. Song dường như nó nhang nhác câu chuyện cơn sốt lan đột biến đang lặp lại?



1. Từ lúc phong trào chơi lan đột biến đang nóng nhất thời điểm hơn 2 năm trước, tôi đã tham gia nhiều nhóm buôn, chơi, sưu tập… loại phi điệp đặc biệt này để hiểu, có thêm thông tin bộ môn kinh doanh này. Dù luôn ý thức với bản thân rằng đây là một trò chơi tài chính, chiếm dụng vốn hay nói toạc ra nó mang đậm màu sắc lừa đảo, hoa lá chỉ là cái cớ nhưng đôi lúc cũng hoài nghi chính mình bởi sự choáng ngợp của lợi nhuận, giao dịch qua lại.



Những giao dịch tiền tỷ được bày biện, nhanh nhảu, hoành tráng được tạo ra bởi các “anh lớn” như miếng mồi thơm đánh vào lòng tham con người, “anh lớn” là cách gọi của dân chơi lan đột biến với những chủ nhà vườn lớn, những người tạo ra được quy luật trò chơi này. Họ nắm trong tay quyền định giá loại nào đắt tiền, loại nào “bờ rào”. Những dòng hoa được cho là có giá trị, giá tự động sẽ leo thang vùn vụt đến không tưởng, tiền tỷ cho một mẩu con con cây giống. Trong lúc các nhà đầu tư chung nhau mua cây giống, loay hoay chăm nom đợi ngày thu hoạch bán gỡ vốn thì các “anh lớn” thay đổi quy luật cuộc chơi bằng dòng khác. Tiền đi về đâu thì ai cũng rõ.





Một phiên chào bán Bạch hải đường



Với một vốn kiến thức vừa đủ khi hiểu về trò chơi tài chính này, tôi đã kịp can gián bạn bè và người thân khi họ sốt sắng muốn đổi đời nhanh chóng. Thật ra có một lý thuyết đơn giản nhất, không có loại cây cảnh nào có giá trị đắt hơn kim cương. Về tính trú ẩn của tài sản, một cây lan giá trị triệu đô-la Mỹ cần được chăm bón, tưới ẩm… chỉ bán được cho “gà” nếu so sánh với viên kim cương to bằng móng tay nhét gọn lỏn trong túi quần, chịu được nhiệt độ cao, va đập, không cần nước tưới và quan trọng nhất có tính thanh khoản toàn cầu kể cả không có giấy chứng nhận cũng chỉ bị trừ chút %.



Đến thời điểm này, nhiều nhóm buôn bán lan đột biến trên mạng xã hội Facebook chỉ còn sinh hoạt èo uột, đa số là chửi bới cạnh khóe lẫn nhau, mạt sát các “anh lớn” sống vô trách nhiệm chỉ lo làm giàu cho bản thân mà không thò xu nào ra cứu thị trường khi những loại cây siêu đắt tiền tính theo cm đã kịp lớn tới vài mét mà không ai mua.



2. Trở lại chuyện hoa Bạch Hải Đường, tra cứu, tìm hiểu, tìm kiếm trên mạng xã hội thì thấy loài hoa này đang có xu hướng trở thành cơn sốt mới. "Thu mua hoa Bạch Hải Đường số lượng lớn, bất chấp giá cả”; “Cần mua hoa Bạch Hải Đường”; “Tìm mua Hải Đường trắng nguyên bản, không ghép, giá cả không quan trọng”… Đó là những dòng quảng cáo ngập tràn trên mạng xã hội trong những ngày qua, tạo nên cơn sốt săn lùng, truy tìm “vàng trắng” khiến câu chuyện làm giàu chóng vánh hiện hữu, rôm rả từ hoa Bạch Hải Đường.



Tại một hội nhóm có hơn 100 ngàn thành viên, những bài đăng về Bạch Hải Đường đều có hàng trăm, hàng nghìn lượt tương tác. Hầu hết là những bài đăng tìm mua. Còn những bài đăng của người bán thì rất ít và giá bán cũng ở mức cao ngất ngưởng. Một trong số đó là bài đăng về cây Bạch Hải Đường của tài khoản Pham Hong. Cây thoát thân 80cm, cao 3m tán rộng 1,5m được chủ tài khoản niêm yết mức giá công khai là 1,2 tỷ đồng.



Cây có chiều cao dưới 1 m thường được chào giá từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Những cây hoa có chiều cao hơn 1 m được chào bán với giá từ vài trăm triệu đến trên dưới 1 tỷ đồng. Càng những cây có "vanh" (chu vi vòng gốc) to, chiều cao lớn thì giá càng cao. Không ít những chủ vườn Hải Đường khoe những giao dịch 500-700 triệu đồng cho một gốc nhỏ. Thậm chí có những cây được người bán chào giá từ 3-4 tỷ đồng.



Trong vai một khách hàng có nhu cầu tìm kiếm một cây hoa Bạch Hải Đường có vanh hơn 20cm, cao gần 2m, ngay lập tức tôi nhận được không ít lời chào mua với cam kết “cây nguyên bản, không ghép, thân to khỏe, giá cực kỳ yêu thương”. Nhắn tin cho một người chơi có địa chỉ tại Sơn Tây, rất nhanh chóng cái giá 2 tỷ đồng được đưa ra kèm lời nhắn: Cây tại nhà, cọc chuyển khoản chốt kèo, xem cây.



3. Có thể nói khi cơn sốt lan đột biến mấy năm qua đã khiến cho bao gia đình tan nát, thì lại đến lượt hoa Bạch Hải Đường này. Trên thực tế, hoa Hải Đường thuộc họ hoa trà, có nhiều màu khác nhau như đỏ, hồng, trắng, vàng. Hoa Hải Đường trắng hay còn được gọi là Bạch Hải Đường tượng trưng cho sự trong sạch cao quý, tinh khôi và dịu dàng, đồng thời cũng mang ý nghĩa cho sự khởi đầu mới mẻ và tràn đầy sức sống.



Thực tế, không quá khó để người yêu hoa có thể tìm mua hoa Hải Đường với đầy đủ các màu. Chúng được bày bán rất nhiều ở các chợ bán hoa hoặc tại các làng nghề hoa như Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên); Mê Linh, Tam Đảo (Vĩnh Phúc)... Thậm chí là rất nhiều trên các trang thương mại điện tử. Giá bán cây hoa Hải Đường tùy thuộc vào nhiều yếu tố như màu hoa, độ lớn của cây, thương hiệu bán hoa… Tuy nhiên chỉ dao động khoảng vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng/cây.



Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - cho biết, đang tiếp nhận thông tin về tình trạng "thổi giá" lên tới hàng trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng với cây Bạch Hải Đường xảy ra ở một số địa phương trong những ngày qua và tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình để có chỉ đạo, khuyến cáo kịp thời.



Lãnh đạo Cục Trồng trọt cũng thông tin: Hải Đường là loại cây bình thường, xuất hiện từ rất lâu ở Việt Nam và thường được trồng làm cây cảnh. Trước đây, người dân thường quan tâm, thích các loại Hải Đường hoa màu đỏ, màu vàng và gần như không để ý đến màu trắng, do đó, số lượng ít hơn rất nhiều.



"Tuy số lượng ít nhưng chúng tôi khẳng định hoa Hải Đường trắng là loại cây rất bình thường, không có gì quý hiếm, thậm chí còn không bằng một số loại lan đột biến", ông Cường nhấn mạnh.



Và cũng giống như dòng lan đột biến, cuộc chơi định giá, chất lượng cây lại không thuộc về người chơi mà là những kẻ tạo ra trò chơi.

