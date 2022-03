"Xã hội đen" can thiệp đấu giá đất là hình thức cướp tài sản công

Đấu giá đất kiểu "xã hội đen" là một nhóm người can thiệp cho một nhóm người, vây thầu, quây thầu để loại đối thủ, giành trúng thầu với giá thấp.

Mặt bằng 3952 Quảng Xương, Thanh Hoá mới được đưa ra đấu giá. Ảnh: T.L

Cá nhân, tổ chức tham gia đấu thầu đất bị dân "xã hội đen" đe dọa, sợ hãi bỏ cuộc, xin rút hồ sơ. Trong cuộc đấu thầu chỉ còn lại băng nhóm "một mình một chợ", nhiều người đấu thầu nhưng làm quân xanh, quân đỏ. Vậy thì giá như thế nào thuộc về quyền quyết định của băng nhóm này.

Đây cũng là một sự thất thoát tài sản của nhà nước, trong đó có yếu tố can thiệp của các băng nhóm "xã hội đen". Giá trị thực của lô đất đã bị các băng nhóm dìm xuống, khoản chênh lệch này chẳng khác gì một phần tài sản của nhà nước bị cướp đi.

Một trong những nơi xuất hiện các nhóm đấu giá đất theo kiểu "xã hội đen" là Thanh Hóa, cho nên UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan và chính quyền các cấp trong đảm bảo an ninh, trật tự và bố trí đủ lực lượng đảm an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá.

Ai cũng biết, chỉ băng nhóm "xã hội đen" không thể can thiệp được các cuộc đấu giá đất, mà phải có tay trong tay ngoài. Phải có bên trong xì thông tin, từ đó mới tổ chức vây thầu, quây thầu, "xã hội đen" de dọa người tham gia đấu thầu để loại trừ đối thủ.

Cho nên, công văn của tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh như: Thông đồng, dìm giá, nhóm lợi ích cấu kết với người có thẩm quyền nhằm chi phối các cuộc đấu giá, hoạt động mang tính "xã hội đen", đảm bảo không làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Phát biểu về đấu giá đất tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 16.3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, trong thời gian vừa qua đã nổi lên, không chỉ có "thổi giá" mà thực tế còn có "dìm giá", quân xanh quân đỏ, là điều hết sức bức xúc. Tình trạng này gây ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng, làm biến động thị trường bất động sản. Đồng thời làm thất thoát tài sản của nhà nước và tạo ra mặt bằng giá mới, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống kinh tế.

Đất đai bị xẻ thịt, bị xâu xé, bị cướp đoạt bằng nhiều cách và đấu giá đất bị "xã hội đen" can thiệp là một cách cướp đoạt. Đây là một loại tội phạm cần phải loại trừ để bảo vệ tài sản công.