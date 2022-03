Chỉ trong chưa đầy 2 tuần, Thanh Niên liên tục ghi nhận 5 vụ nữ sinh mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau xảy ra ở nhiều địa phương.



Mấy ngày gần đây, dư luận Quảng Trị rúng động với 2 đoạn clip ghi lại cảnh hai bạn nữ lớp 8 đánh đập một bạn nữ lớp 7, cả 3 đều là học sinh của Trường tiểu học và THCS Triệu Vân (H.Triệu Phong). Nơi các em sống là miền biển nghèo, yên bình… Nhưng những gì có trong clip thực sự làm nhiều người bức xúc.



Chỉ trong chưa đầy 2 tuần, Thanh Niên liên tục ghi nhận 5 vụ nữ sinh mâu thuẫn, dẫn đến xô xát nhau xảy ra ở nhiều địa phương.



Những hình ảnh đấm đá rợn người của vụ 2 nữ sinh đánh bạn ở Quảng Trị. Ảnh cắt từ clip



Hôm 21.2, hai nữ sinh Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đánh nhau ở khu vực đường phía sau cổng trường do thách thức nhau trên mạng xã hội. Hôm 13.3, hai nữ sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) hẹn gặp mặt để hòa giải do có xích mích trước đó trên mạng xã hội nhưng do các bạn xúi giục, hai bên lao vào nhau (có clip 1 phút 51 giây ghi lại). Gần hơn, hôm 24.3, vì mâu thuẫn trong lúc rửa tay, hai nữ sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) đã đánh nhau, khiến cả hai đều nhập viện…



Vụ việc ở TP.Hải Phòng, một phụ huynh đã đâm đơn lên công an tố cáo vụ việc. Đây có thể là hành động hơi nặng tay nhưng đúng pháp luật. Nhưng ở đâu đó, có rất nhiều vụ việc “giận quá mất khôn” của các bậc cha mẹ có con bị đánh đã được ghi nhận. Thay vì tìm cách hóa giải những mâu thuẫn của con cái xảy ra với bạn bè trong và ngoài trường học, nhiều phụ huynh đã “nhập cuộc”, đánh luôn bạn của con hoặc phụ huynh bạn của con. Chính những hành vi nóng vội, thiếu suy nghĩ và không tôn trọng pháp luật ấy dẫn đến hậu quả chính phụ huynh phải đối diện với pháp luật.



Các nữ sinh trong những vụ ẩu đả mới chỉ là những đứa trẻ, hành vi sai trái của các em cần phải được giáo dục, uốn nắn kịp thời từ gia đình, nhà trường, thậm chí là cơ quan công an. Nhưng sự uốn nắn làm sao có thể thực hiện nếu chính bố mẹ của các em cũng có suy nghĩ sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, xâm phạm đến trẻ em?

Theo NGUYỄN PHÚC (TNO)