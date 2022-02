Xuân mới, vận hội mới, thành công mới

Một mùa Xuân mới lại đến với nhiều cung bậc cảm xúc.



Năm nay, hoà chung không khí đón xuân của cả nước, ngay trong dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần, Đảng ta kỷ niệm 92 năm thành lập (3.2.1930 - 3.2.2022). 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã kiên cường vượt qua nhiều chông gai, gian khó, đi từ thành công này tới thành công khác, từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.



Điều đó càng khẳng định niềm tin về con đường mà Đảng và Dân tộc đã lựa chọn. Con đường hướng đến sự thịnh vượng của đất nước, sự sung túc và hạnh phúc của mỗi người dân.



Năm qua khi khép lại với nhiều khó khăn, thách thức gần như chưa có tiền lệ của dịch bệnh. Dù vẫn còn nhiều nguy cơ, rủi ro, nhưng đến với năm 2022, ai ai cũng đang kỳ vọng và đặt niềm tin mãnh liệt cho những điều tốt đẹp hơn sẽ đến.



Toàn Đảng và nhất là người đứng đầu của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất tâm huyết với những nỗ lực, sự đoàn kết, đồng lòng của cả dân tộc để từ đó tạo ra những thành tựu to lớn ngay trong bối cảnh đất nước bộn bề gian khó. Điều này rất quan trọng, bởi có được một Đảng vững mạnh, những cán bộ đảng viên vì nước vì dân thì đó chính là một trong những tiền đề rất quan trọng để đất nước vững bước tiến lên phía trước.



Những cụm từ “vì nước, vì dân” được nhắc đi nhắc lại trong nhiều văn kiện, chỉ đạo của Đảng và cả trong những phát biểu đáng chú ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



Cần nhắc lại bài viết quan trọng của Tổng Bí thư trong năm qua. Đó là bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Trong đó, Tổng Bí thư nhận định: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, "cá lớn nuốt cá bé" vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và hủy hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Phải chăng những mong ước tốt đẹp đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi”.



Đồng thời Tổng Bí thư khẳng định: “Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở Việt Nam là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa là: Không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không "hy sinh" tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần”.



Hướng đến sự hưởng thụ và hạnh phúc của nhân dân không chỉ là mục tiêu mà còn thể hiện trong những quyết sách trong suốt quá trình phát triển.



Dân tộc Việt Nam đã và đang đi đúng trên con đường ấy, thể hiện ngay trong cuộc chiến chống COVID-19 đầy cam go, thể hiện ở tỉ lệ tiêm vaccine mũi 2 đạt trên 90%, thể hiện ở sự đồng lòng, sát cánh bên nhau chống dịch, từng bước phục hồi kinh tế và đã đạt được những thành quả đáng khích lện ban đầu.



Năm mới đang đến rất gần, với niềm tin chắc chắn vào sự lãnh đạo của Đảng, của con đường đúng đắn mà dân tộc đang đi thì với mỗi người dân Việt Nam sẽ không còn chỗ cho những bi quan, phiền muộn, mà thay vào đó, là trào dâng những ước vọng và niềm tin vào những vận hội mới, thành công mới.



Chúng ta đã, đang và sẽ vượt qua những khó khăn để đưa đất nước tiếp tục tiến lên!

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/xuan-moi-van-hoi-moi-thanh-cong-moi-999828.ldo





Theo Hoàng Lâm (LĐO)