Sức bật đầu xuân

Nhiều hoạt động khai mở đầu xuân mới đã diễn ra ở khắp nơi nhằm phục hồi, tăng tốc và phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi đó, sinh viên, học sinh nhiều cấp học bắt đầu trở lại trường sau thời gian dài phải chuyển trạng thái sang học online vì đại dịch Covid-19. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh đã khai trương, hoạt động nhộn nhịp, tạo khí thế đầu xuân.



Một trong những nét riêng của năm nay là có nhiều người, nhiều đơn vị, doanh nghiệp vẫn hoạt động xuyên tết. Ở nhiều công trường, dự án trọng điểm từ Nam chí Bắc, các cán bộ, kỹ sư, người lao động… gác niềm vui sum họp gia đình, tập trung hoàn thành tiến độ thi công xuyên tết.



Dễ nhận thấy nhất trong những ngày qua khi lĩnh vực du lịch là “điểm sáng” nổi lên với nhiều hoạt động, đánh dấu sự trở lại của ngành kinh tế tích hợp đa giá trị. Thống kê nhanh, chỉ riêng 4 ngày tết, 2 sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất liên tục đón số lượng hành khách tăng kỷ lục với hơn 145.000 lượt khách. Sân bay Đà Nẵng đón 404 chuyến bay, với hơn 44.000 lượt khách trong dịp tết. Sân bay Phú Quốc cũng đón 368 chuyến bay với hàng chục ngàn lượt khách… Các phương thức vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển và đường thủy đều tăng tốc dịp tết.



Sau 2 năm liên tiếp chịu nhiều sóng gió vì đại dịch Covid-19, nhất là đợt bùng phát dịch lần thứ tư vừa qua làm đứt gãy các chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ, du lịch từ trạng thái “ngủ yên” đến chết lâm sàng, rồi bừng dậy vào dịp Tết Nhâm Dần 2022. Nhiều điểm vui chơi từ miền Tây sông nước miệt vườn, đến TPHCM sôi động, miền Trung với nhiều cảnh quan đặc sắc, Tây Nguyên mộng mơ, hùng vĩ đến các điểm du lịch hấp dẫn phía Bắc… đã bừng lên đầy sức sống. Nếu ai không đi du lịch, ngồi nhà, thì ngoài các món ăn truyền thống tự làm, bất cứ lúc nào, thực khách cũng có thể đặt món ăn ưa thích qua dịch vụ ship hàng tận nơi, qua các kênh bán hàng trực tuyến xuyên tết. Những thứ mà trong những lần tết trước, mọi người phải đợi đến hết mùng. Nền kinh tế đang vận hành khác hẳn trạng thái nghỉ ngơi dịp tết của những năm trước đây.



Có được khí thế mới, trạng thái bình thường mới chính là nhờ sự chuyển hướng kịp thời, tiếp cận cách phòng chống dịch phù hợp dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Sự thay đổi nhận thức lẫn hành vi giao tiếp, phương thức sản xuất, kinh doanh theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 giúp “sức khỏe” nền kinh tế, sức sống của xã hội và ngành du lịch được hồi sinh, khỏe mạnh.



Từ một nước có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 rất thấp, Việt Nam đã vươn lên tốp 6 quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất trên thế giới. Kinh tế từ tăng trưởng âm sâu nhất trong vòng hơn 20 năm qua vào quý 3-2021, đã tăng tốc trong các tháng cuối năm 2021 để đạt tăng trưởng dương trên mức kỳ vọng. Kim ngạch xuất nhập khẩu, cán cân thương mại thặng dư với nhiều kỷ lục mới. Việt Nam trở thành 1 trong 5 quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu ASEAN.



Tuy nhiên, khai mở đầu xuân mới 2022 không chỉ có màu hồng, mà còn nhiều thách thức phải vượt qua. Hiệu ứng trì trệ sau tết vẫn còn không ít trong một số bộ phận cơ quan, đơn vị. Hết tết rồi, làm việc thôi, cần được quán triệt đến từng người, từng nhà, từng ngành. Mở cửa phục hồi kinh tế, khôi phục nhiều hoạt động xã hội, nhưng trước tiên phải đảm bảo an toàn. Nhiều tỉnh, thành đã phủ vùng xanh, nhưng hàng ngày cả nước vẫn còn khoảng 11.000 ca F0 nhiễm mới. Số ca F0 tăng nhanh những ngày sau tết và nhiều hoạt động tăng tốc đầu xuân càng đặt ra yêu cầu an toàn hơn nữa.



Mỗi người, mỗi nhà, cơ quan, địa phương… phải vận hành tốt nhất các kịch bản phục hồi và phát triển. Mở cửa nền kinh tế phải gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm. Phấn đấu phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng vừa là yêu cầu phát triển kinh tế, vừa tăng sức đề kháng phòng tránh dịch bệnh diễn biến bất thường.



Khai mở, tạo khí thế đầu xuân mới Nhâm Dần không chỉ có ý nghĩa đầu năm, mà còn là sự khởi đầu của một quá trình liên tục đảm bảo cho sự thành công của cả năm 2022.

TS TRẦN HỮU HIỆP

(Dẫn nguồn SGGPO)