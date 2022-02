Robot "ăn thịt người"

Những con robot phẫu thuật sọ não ở Bệnh viện Thanh Nhàn cũng đang có dấu hiệu đội giá gấp 3-4 lần... Tức là cũng như ở Bạch Mai, mỗi ca sọ não, bệnh nhân bị chém chênh lệch hơn 16,5 triệu đồng.





Vẫn là cái tên BMS, vẫn là thổi giá gấp 3-4 lần, tiêu cực trong việc mua sắm thiết bị y tế dường như chưa có điểm cuối. Ảnh: TTT



Trong hồ sơ mà Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an đề nghị điều tra có những con robot hỗ trợ phẫu thuật sọ não mà Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hoá- xã hội Thành phố Hà Nội (BQL DA) mua sắm.



Báo chí dẫn nguồn Thanh tra Chính phủ cho rằng việc mua sắm thiết bị y tế nêu trên có dấu hiệu “thổi giá”.



Theo đó, thiết bị robot được BQL DA mua với giá 38,7 tỉ đồng và lắp đặt tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Nhưng đây là cái giá “quá cao” so với giá trị thực tế của hệ thống robot đã đưa vào liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Bạch Mai (chỉ 10,9 tỉ đồng).



Và, cũng như vụ “thổi giá” tại Bệnh viện Bạch Mai, việc mua sắm Robot có liên quan đến cái tên Công ty BMS, với hàng loạt lãnh đạo, trong đó có ông Phạm Đức Tuấn, chủ tịch kiêm giám đốc- đã bị cơ quan điều tra khởi tố.



Cái gì đến sẽ phải đến. Vụ thổi giá này không còn gây bất ngờ quá lớn cho người dân.



Những kẽ hở trong việc quản lý mua sắm đã hổng và hỏng đến mức không còn gì bất ngờ nữa.



Làm sao mà một con robot, giá chỉ 10-11 tỉ đồng, lại có thể được mua bán lòng vòng - để “thổi” lên 38,8-39 tỉ, gấp đến 3-4 lần?!



Ai chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát? Khi số tiền mua hoặc bằng nguồn ngân sách- như tại Thanh Nhàn, hoặc kể cả bằng nguồn xã hội hoá như ở Bạch Mai?!



Đây là câu hỏi cần được trả lời, cần làm rõ ràng minh bạch, để nó lấp kín kẽ hở trong việc mua sắm thiết bị y tế, để hạn chế tối đa “những cú bắt tay gầm bàn” và để không tiếp tục mất những giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ rất giỏi nghề… nhưng cũng rất dễ gục ngã trước những “viên đạn bọc tiền”.



Hồi cái tên Công ty BMS trong vụ nâng khống robot mới xuất hiện, ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khăng khăng rằng: không có lợi ích nhóm. Không ai được hưởng xu nào… khi chính ông chỉ là… nạn nhân



Nhưng rồi, trước toà, khi tiền “lót tay” không thể phủ nhận, cựu giám đốc đã nại việc ông nhận chỉ là “theo truyền thống ngày Tết”.



Hàng trăm bệnh nhân của ông chẳng những đã “không có Tết” mà còn bị bóc lột tận cùng khi hành vi “nhận quà/thổi giá” ấy khiến họ- những người bệnh trọng đến thập tử nhất sinh- bị trả chênh so với giá trị thực cả chục tỉ đồng.



Sau Bạch Mai là viện Tim, sau viện Tim là Thanh Nhàn… sau Thanh Nhàn còn chưa biết. Nhưng chắc chắn rồi, bệnh nhân/nhân dân ủng hộ tuyệt đối việc loại ra khỏi bộ máy ngành y tế những sâu mọt ấy.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/robot-an-thit-nguoi-1001725.ldo



Theo ANH ĐÀO (LĐO)