Không thể đủng đỉnh giêng hai

(GLO)- Sau 2 năm ứng phó với dịch Covid-19, chúng ta đã đón Tết Nhâm Dần 2022 tương đối bình yên. Mọi người vẫn ra đường du xuân, thăm thú bạn bè trong tâm thế khởi đầu mới về “thích ứng an toàn”. Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra; người dân không còn tâm lý sợ hãi mà đã bình tĩnh, tự tin đón nhận thách thức cũng như những vận hội đang đến cho đất nước trong năm mới với nhiều dự định mới.



Thông tin vui là dịp Tết Nhâm Dần, dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, số ca mắc Covid-19 mới không gia tăng đột biến, số ca chuyển nặng và tử vong đều giảm; cả nước không ghi nhận các vụ ngộ độc thực phẩm lớn; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, số vụ nhập viện vì đánh nhau giảm hẳn so với mọi năm. Không pháo hoa, không lễ hội nhưng không vì thế mà Tết kém vui. Các hoạt động vui xuân vẫn diễn ra trong trật tự, an toàn, lành mạnh.

Người dân Gia Lai vui đón năm mới 2022 với nhiều niềm tin và kỳ vọng. Ảnh: Đức Thụy



Những ngày Tết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành nhiều thời gian thăm hỏi, động viên Nhân dân ở khắp các địa phương, nhất là những nơi chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt cho người dân đón Tết; quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, không để ai không có Tết. Sáng 8-2, tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu: “Phải tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân; không để xảy ra tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp”.



Trong ngày làm việc đầu năm, với bộ quần áo nâu giản dị, dưới chân núi Đọi (tỉnh Hà Nam), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi thức xuống đồng đầu năm bằng đường cày đầu tiên trong Lễ hội Tịch điền, “đánh thức đất đai, khai xuân động thổ”, cầu cho năm mới mưa gió thuận hòa, mùa vàng bội thu, Nhân dân ấm no, hạnh phúc. Trước đó, trong ngày 6-2, tại tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch nước cũng đã dâng hương các Vua Hùng và phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác, để “làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong cuộc gặp mặt các đại biểu chuyên trách đầu năm đã nhấn mạnh rằng: “Phải biến những điều bất thường trở thành bình thường để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Quốc hội phải xây dựng cho được một hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa của đất nước”.



Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến công tác đặc biệt “xuyên Việt, xuyên Tết” trên cung đường bộ dài gần 1.600 km và nhiều chặng bay vào Nam ra Bắc để kiểm tra, thị sát nhiều dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, Sân bay Long Thành... Những cuộc làm việc ngay trên công trường, cả khi trời chạng vạng tối, động viên hàng trăm công nhân làm việc xuyên Tết… người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tinh thần “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”. Thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông huyết mạch cũng chính là 1 trong 5 nhóm giải pháp cấp bách phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.



Chúng ta đã chấp nhận sống chung an toàn với dịch bệnh, không lý gì hàng triệu trẻ em lại không được đến trường! Ngành du lịch cũng không thể ngủ đông thêm nữa! Đó là thông điệp mới mẻ, quyết liệt mà Thủ tướng gửi đi ngay từ đầu năm mới với yêu cầu mở cửa lại trường học trên phạm vi cả nước từ ngày 14-2. Cùng với đó là ban hành Nghị quyết về việc mua 21,9 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 của Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiến tới mục tiêu trẻ mầm non và tiểu học có thể yên tâm tới trường. Việc mở cửa thị trường du lịch quốc tế, thực hiện chậm nhất là dịp 30-4, 1-5 và có thể sớm hơn, từ 30-3, sau khi cơ bản tiêm xong mũi thứ 3 cho các đối tượng chỉ định và có quy định kiểm soát xuất-nhập cảnh hợp lý.



Mục tiêu lớn nhất lúc này phục hồi và phát triển kinh tế. Mặc dù GDP năm 2021 chỉ đạt 2,58%, nhưng Chính phủ vẫn kiên trì mục tiêu 5 năm (2021-2025) kinh tế tăng trưởng bình quân 6,5-7%. Việc Quốc hội ngay trong tháng 1 ban hành Nghị quyết, Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể về phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội với mục tiêu đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.



Tinh thần khẩn trương, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm mới của Chính phủ cũng là quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị. Chúng ta đã đón một cái Tết “an ninh, an toàn, an dân”; chúng ta đang đưa cuộc sống trở lại với nhịp điệu bình thường; trẻ em đã cắp sách đến trường, khách du lịch cũng dập dìu du xuân ngoạn cảnh, không có lý do gì để kéo dài sự đủng đỉnh giêng hai!



ĐÌNH CƯƠNG