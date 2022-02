Giữ vững danh hiệu lá cờ đầu!

2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025.

Đây cũng là năm mà dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại các tỉnh, thành ĐBSCL với những diễn biến phức tạp khó lường. Trước những khó khăn, thách thức đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của nhân dân.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận (trái) nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021” của Chính phủ trao cho Công an TP Cần Thơ. Ảnh: Quốc Hùng

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và phòng chống dịch, Công an thành phố đã nhanh chóng chuyển trạng thái theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong công tác phòng chống dịch Covid-19, ổn định xã hội trên địa bàn. Chủ động đề ra các phương án, kế hoạch, tập trung toàn bộ lực lượng với cấp độ cao, bảo đảm ANTT và phòng chống dịch Covid-19, huy động 1.700 cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch; số còn lại thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ chung của Công an thành phố, ứng trực bảo đảm 100% quân số sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Chủ động phối hợp với quân đội và các đơn vị liên quan bảo vệ tuyệt đối an toàn 38 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, địa bàn trọng điểm. Đặc biệt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, TP Cần Thơ bảo đảm đủ số lượng ĐB trúng cử vào ĐBQH và ĐB HĐND các cấp.

Kịp thời mở 7 cao điểm, tấn công trấn áp các loại áp tội phạm, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn thành phố giảm 32,2%; thành lập 33 tổ lưu động đến từng khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, trường học... để cấp căn cước công dân.

Công an thành phố còn tổ chức trên 40 chương trình an sinh xã hội nhằm phục vụ nhân dân trong những thời điểm khó khăn nhất với tổng giá trị trên 20 tỉ đồng; trao tặng 120 tấn gạo, hơn 130 tấn rau, củ, quả và nhiều trang thiết bị y tế…

Năm 2021, Công an TP Cần Thơ vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", là đơn vị 2 năm liền nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 471 tập thể, 2.711 cá nhân được khen thưởng với các hình thức; mô hình "Tình thương cho em, hậu Covid-19" vô cùng ý nghĩa, thiết thực, mang đậm tính nhân văn được chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm ủng hộ, được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP Cần Thơ biểu dương, ghi nhận... Qua đó, cho thấy Công an TP Cần Thơ luôn giữ vững danh hiệu là đơn vị lá cờ đầu phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc".