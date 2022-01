Tăng cường liều "vaccine ý thức"

30 trường hợp nhiễm biến thể Omicron đã được lực lượng chức năng phát hiện ngay từ khi chuẩn bị nhập cảnh. Việc biến thể mới xuất hiện ở nước ta là điều đã được dự báo từ sớm.





PGS Vũ Minh Phúc, Trường Đại học Y Dược TPHCM, cho rằng, để ngăn chặn Omicron, hàng rào đầu tiên là kiểm soát người nhập cảnh. Người nhập cảnh được test nhanh ngay tại sân bay, bến cảng và cách ly tại bệnh viện dã chiến nếu có kết quả dương tính.



Nếu âm tính, hành khách theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm tại nơi lưu trú theo quy định của Bộ Y tế. Công tác quản lý này được thực hiện rất chặt chẽ nhằm kiểm soát tối đa sự xâm nhập của biến thể Omicron vào cộng đồng.



Hàng rào thứ hai là vaccine Covid-19. Đây là chìa khóa mà TPHCM đang nỗ lực từng giờ từng ngày, nhằm bao phủ mũi tăng cường và bổ sung cho người dân. Thế nhưng, thành phố vẫn còn gần 14.000 người chưa tiêm vaccine Covid-19, đa số trong đó là người thuộc nhóm nguy cơ. Đây là nhóm dễ chuyển nặng và tử vong khi mắc bệnh nếu chưa có vaccine tạo kháng thể chủ động. Hàng rào thứ ba là 5K - hàng rào này đã thể hiện hiệu quả tối ưu suốt 2 năm dịch bệnh. Đó là lý do rất nhiều trường hợp F1 ở chung nhà F0 nhưng không mắc Covid-19, hàng chục ngàn nhân viên y tế vẫn an toàn dù làm việc trong môi trường nguy cơ rất cao. Dù vậy, hiện dễ nhận thấy khẩu trang đã được tháo bớt ở công viên, phố đi bộ; khoảng cách bị phá vỡ tại các tụ điểm vui chơi; dân nhậu vẫn chen chúc trong quán…



TPHCM vừa trải qua đêm giao thừa dương lịch không pháo hoa, không lễ hội. Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của TPHCM trong năm qua cũng là những gợi nhớ về những mất mát to lớn bởi Covid-19. Thế nhưng, vẫn còn những hình ảnh “không nên có” khi hàng ngàn người tập trung trong đêm 31-12-2021 để chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm 2021 và 2022. Đừng để cảnh tụ tập vừa qua lại là bài học đau xót nữa; đừng để mọi nỗ lực, hy sinh của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân thành phố trong thời gian qua trở nên vô nghĩa. 17.000 người dân thành phố đã mất vì Covid-19 là lời cảnh tỉnh cho tất cả: Không thể chủ quan với dịch bệnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhấn mạnh, một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng chống dịch.



Dù biến thể Omicron có thể gây bệnh nhẹ như nhiều nghiên cứu đã nêu, nhưng kịch bản xấu nhất hoàn toàn có thể xảy ra. Một khi Omicron lây lan chóng mặt, số ca nhiễm tăng cao đột ngột, hệ thống y tế sẽ không thể đáp ứng, hậu quả là bệnh nhân chuyển nặng tăng, số ca tử vong tăng vì không được chăm sóc kịp thời. Điều này đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo. Và như nhiều quốc gia trên thế giới, chúng ta có thể không ngăn được làn sóng dữ dội của Omicron, nhưng có thể làm giảm tốc độ của chúng. 5K và ý thức phòng chống dịch chính là loại “vaccine” miễn phí phòng ngừa lây lan, kiểm soát ca nhiễm mà ai cũng có thể sở hữu.



Hơn lúc nào hết “vaccine ý thức” cần được tăng liều cao, nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022. Tết an bình hay không, phụ thuộc rất lớn vào việc chấp hành 5K của người dân. Liều vaccine ý thức không mất tiền mua, nhưng mang lại bình yên cho cả triệu gia đình.

Theo THÀNH AN (SGGPO)