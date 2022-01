Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ vì sự phục hồi và phát triển đất nước

(GLO)- Mặc dù suy giảm mạnh trong quý III nhưng sự phục hồi nhanh chóng trong quý IV đã giúp GDP của nước ta đạt mức tăng trưởng 2,58% trong năm 2021. Qua gần 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, kết quả này thể hiện sự cố gắng rất lớn từ công tác điều hành của Chính phủ tới nỗ lực của từng người dân, doanh nghiệp. Nhưng đây lại là con số tăng trưởng thấp nhất trong 2 thập kỷ.



Nhìn lại 2 năm ứng phó với dịch Covid-19, các biện pháp chống dịch liên tục thay đổi trong từng thời điểm, theo hướng ngày càng nghiêm ngặt hơn, có lúc lên tới 2/3 số tỉnh thành trên cả nước phải giãn cách xã hội khi đợt dịch thứ 4 bùng phát. Tuy có kiềm chế được đà lây lan của dịch bệnh nhưng “tác dụng phụ” của liều thuốc khá nặng đô này gây ra cho nền kinh tế cũng hết sức nặng nề, mà đến nay, một số ngành, địa phương và nhiều doanh nghiệp chưa thể “gượng dậy”.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)



Sự ra đời của Nghị quyết 128 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với những quy định, cách làm mới được áp dụng nhằm từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường, sống chung an toàn với dịch bệnh, tạo điều kiện để khôi phục nền kinh tế đã đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống. Những chuệch choạc ban đầu được chấn chỉnh kịp thời, người dân và doanh nghiệp đã dần dần quen với trạng thái mới. Nhờ vậy, sau suy giảm nặng nề vào quý III, đến quý IV-2021, kinh tế đã bắt đầu hồi phục.



Tuy hiện giờ, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp với biến chủng mới Omicron; các tổ chức kinh tế, định chế tài chính lớn như Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)… đều hạ dự báo tăng trưởng năm 2022 so với trước đây. Thế nhưng, nhận định về xu thế phục hồi tăng trưởng vẫn rất rõ.



Không thể bỏ lỡ cơ hội lấy lại đà tăng trưởng khi chúng ta dần kiểm soát được dịch bệnh. Không thể “phòng thủ” quá mức, không dám làm gì, quyết gì, rồi chậm trễ trong việc phục hồi kinh tế như đã từng xảy ra thời gian qua!



Nhiều diễn đàn do Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan truyền thông tổ chức thời gian qua đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị tâm huyết của các chuyên gia kinh tế về sự cần thiết có một “gói” kích thích kinh tế đủ lớn, thời gian đủ dài, được triển khai thật nhanh chóng để Việt Nam không bị lỡ nhịp phục hồi tăng trưởng. Điều cần nhất lúc này là sự hành động mang tính đột phá, quyết liệt của Chính phủ để tăng tốc xử lý tình thế khó khăn, tạo ra sự bứt tốc cho nền kinh tế đất nước vượt lên.



Việc Quốc hội khóa XV tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất là để thảo luận nhằm đưa ra những quyết sách kịp thời phục vụ cho mục tiêu ấy. Đây là minh chứng rất rõ nét cho sự đổi mới hoạt động của Quốc hội trên tinh thần đồng hành cùng Chính phủ, đảm bảo thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc Bắc-Nam; cơ chế đặc thù cho sự phát triển của TP. Cần Thơ để thành phố này phát triển thành trung tâm động lực cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.



Tuy mới chỉ là năm đầu tiên của nhiệm kỳ nhưng Quốc hội khóa XV đã thể hiện được sự chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Nhân dân, với tinh thần “Không bắc nước sôi chờ gạo người” như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nói. Việc ban hành Nghị quyết 30-một nghị quyết chưa có tiền lệ để trao cho Chính phủ một số quyền đặc cách, đặc thù phục vụ kịp thời công cuộc phòng-chống dịch là bước khởi đầu thành công của Quốc hội. Kỳ họp bất thường này thêm một lần nữa thể hiện rất rõ tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, đồng hành của Quốc hội khóa XV với Chính phủ vì sự phục hồi và phát triển của đất nước.



ĐÌNH CƯƠNG