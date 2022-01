Nhẹ thủ tục, thôi đủng đỉnh!

Những ngày này, ở nhiều điểm đăng ký đổi biển số sang màu vàng cho các ôtô đăng ký kinh doanh vận tải tại TP HCM đã đông dần lên bởi còn hàng chục ngàn ôtô chưa đăng ký mà thời hạn xử phạt thì có hiệu lực ngay từ đầu năm 2022.



Theo Thông tư 58 của Bộ Công an, xe tải, xe công nghệ, taxi truyền thống, xe khách kinh doanh vận tải buộc phải chuyển sang biển số màu vàng. Xe kinh doanh vận tải từ ngày 1-8-2020 đã được cấp biển số vàng ngay từ khi đăng ký; còn xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày 1-8-2020 phải đổi sang biển số vàng trước ngày 31-12-2021. Từ ngày 1-1-2022, xe kinh doanh vận tải không đổi biển số màu vàng sẽ bị xử phạt với mức từ 2 - 4 triệu đồng (đối với cá nhân) và 4 - 8 triệu đồng (đối với tổ chức).



Thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết cả nước có hơn 1 triệu ôtô hoạt động kinh doanh vận tải. Đến hết ngày 28-12-2021, đã có hơn 695.000 xe đeo biển màu vàng. Tuy nhiên, đến ngày 14-1-2022, cả nước vẫn còn hàng chục ngàn xe kinh doanh vận tải chưa đổi sang biển số vàng.



Trình bày với CSGT khi bị tuýt còi vi phạm, nhiều tài xế viện lý do chưa nắm thông tin, chưa kịp làm vì xe mới mua, chưa làm thủ tục chuyển màu biển số. Có người khi đi đổi biển số nói chậm làm thủ tục này vì chỉ chạy xe qua ứng dụng trong thời gian rảnh rỗi, đổi biển số vàng sẽ bất tiện khi gia đình sử dụng và nếu bán lại thì giá xe sẽ bị giảm nhiều...



Tuy nhiên, lý do được thông cảm nhiều nhất là tình hình giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 nên nhiều chủ xe không thể làm thủ tục đổi biển số vàng. Thời gian nghỉ kéo dài, xe không hoạt động nên nhiều người không thể làm và khi trở lại hoạt động thì bận rộn hoặc chần chừ.



Ngoài lý do chính đáng này thì có thể nói tình trạng đủng đỉnh là khá phổ biến với nhiều người Việt Nam trong thực thi các chủ trương, thường có tâm lý nhìn nhau mà làm hoặc chờ cho "nước tới chân mới nhảy". Cũng cần nhắc lại là Thông tư 58 được Bộ Công an ban hành từ ngày 16-6-2020, từ đó đến khi bắt đầu xử phạt vi phạm là khoảng thời gian rất dài, nên ngoài yếu tố khách quan do giãn cách xã hội, xe không hoạt động thì sự đủng đỉnh vừa qua cũng là không nên.



Nay thời hiệu đã tới, những ngày đầu CSGT mới chỉ nhắc nhở, song không thể du di mãi được với người vi phạm, khi mức phạt là khá cao so với túi tiền người chạy xe công nghệ. Nhưng nếu tình hình số xe vi phạm còn nhiều và xét trong hoàn cảnh tác động khách quan do dịch Covid-19 thời gian qua, nên chăng Bộ Công an có thể gia hạn xử phạt thêm một thời gian. Sau thời hạn này, những trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm, không có du di, thông cảm nữa.



Trong quá trình thực hiện, cơ quan thực thi cần đơn giản hóa thủ tục bởi thực tế đã phát sinh những thủ tục phiền hà, hao tốn thời gian, công sức cho người dân. Về phía chủ phương tiện, phải tự giác và nghiêm túc chấp hành, dẹp bỏ thói quen rề rà, làm chậm thực thi chủ trương và làm ảnh hưởng không tốt đến sinh kế của mình, chưa kể bị mất khoản tiền lớn nếu vi phạm.

Theo HOÀNG TRUNG (NLĐO)