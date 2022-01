Mở rộng vùng xanh trong phòng, chống dịch Covid-19

Bản đồ cấp độ dịch Covid-19 vừa được Bộ Y tế công bố cho thấy vùng xanh (dịch ở cấp độ 1, nguy cơ thấp), là vùng có mức độ bình thường mới trong phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được mở rộng, lấn át vùng vàng (dịch ở cấp độ 2, nguy cơ trung bình), vùng cam (dịch ở cấp độ 3, nguy cơ cao).





Ảnh minh họa. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)



Ðến nay, cả nước có 33 tỉnh, thành phố vùng xanh, 23 tỉnh vùng vàng, 7 tỉnh vùng cam và không có địa phương nào thuộc vùng đỏ (dịch ở cấp độ 4, nguy cơ rất cao). Trong danh sách 33 tỉnh, thành phố vùng xanh có rất nhiều địa phương đã từng là các điểm nóng về Covid-19 như: Hà Nam, Hải Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Ðồng Tháp… Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đã hai tuần liên tiếp duy trì là vùng xanh với số ca mắc mới, chuyển nặng và tử vong mỗi ngày tiếp tục có chiều hướng giảm sâu và đạt cả ba tiêu chí (tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng, độ phủ vaccine và khả năng, thu dung điều trị).



Kết quả đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của tất cả các ngành, địa phương sau hơn ba tháng kiên trì thực hiện "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Các địa phương luôn bám sát tình hình thực tế để có những điều chỉnh về phân vùng cấp độ dịch, từ đó đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp. Chống dịch hiệu quả là tiền đề để chính quyền các cấp đưa ra các biện pháp phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội cũng như chuẩn bị phương án để người dân đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, an toàn.



Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, trung bình trong bảy ngày qua cả nước vẫn có 15.935 ca nhiễm mới và 184 trường hợp tử vong do Covid-19. Ðây là con số còn rất cao, đòi hỏi cần sự nỗ lực của các ngành có liên quan, chính quyền các cấp cũng như sự chung tay của mỗi người dân để kéo giảm số lượng người mắc, chết vì Covid-19. Nguyên tắc "5K+vaccine+thuốc điều trị+công nghệ+đề cao ý thức của nhân dân và các biện pháp khác", với ba trụ cột chính về xét nghiệm, cách ly và điều trị cần được duy trì trên diện rộng để vùng xanh ngày càng được mở rộng, giúp cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới.



Tết Nguyên đán năm 2022 đang đến gần, mỗi địa phương tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các khu vực đông dân cư, đô thị lớn, khu công nghiệp; thời điểm người dân, công nhân di chuyển về quê; giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm vi-rút, không để lây lan ra cộng đồng. Thường xuyên cập nhật, triển khai có hiệu quả các hướng dẫn giám sát, cách ly y tế, phòng, chống dịch Covid-19. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp...



Các đơn vị y tế tại cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an, nhất là tại tuyến cơ sở để thực hiện quản lý nhóm nguy cơ cao trên địa bàn; tổ chức rà soát, lập danh sách, thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao để có phương án đáp ứng, hỗ trợ kịp thời; tổ chức tiêm vét vaccine phòng Covid-19, bảo đảm thực hiện nghiêm việc cách ly tại nơi cư trú, tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn theo đúng quy định. Ðồng thời nâng cao năng lực thu dung, điều trị của các cơ sở y tế trên địa bàn để thực hiện hiệu quả công tác khám, chữa bệnh thông thường và điều trị, hồi sức tích cực Covid-19; sẵn sàng ứng phó với kịch bản biến chủng mới Omicron làm gia tăng các trường hợp phải nhập viện. Các địa phương huy động sự tham gia của các cơ sở tư nhân trong thu dung, điều trị người bệnh Covid-19; đội ngũ tình nguyện viên tham gia tư vấn, chăm sóc, điều trị, quản lý người bệnh ngay tại cộng đồng và tại các cơ sở điều trị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm điều kiện thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết trong hội chẩn, tư vấn điều trị từ xa, hỗ trợ theo dõi và quản lý người bệnh tại cộng đồng…



Theo MINH HOÀNG (NDĐT)