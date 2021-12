Không để bùng dịch Covid-19 vì chủ quan

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, những hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo... tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đi làm ăn xa, nhiều người hy vọng dịp Tết Nguyên đán sẽ được nghỉ dài ngày để tranh thủ đưa cả gia đình về quê sum vầy, viếng ông bà tổ tiên. Thế nhưng, sau 2 mùa Tết vì dịch Covid-19 mà mong ước giản dị đó không thực hiện được thì nay, điều ấy vẫn có khả năng rất cao sẽ tiếp tục xảy ra. Tuy nhiên, đó là việc chẳng đặng đừng và không ai muốn.



Ai cũng mong vui vẻ, đoàn tụ, cũng muốn xê dịch trong một dịp được nghỉ dài ngày như Tết Nguyên đán. Song, chỉ vì một dịp vui vẻ, một dịp hội hè mà để dịch Covid-19 lần nữa bùng phát thì chắc chắn là điều không ai muốn. Chúng ta đã mất mát quá nhiều trong đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ 4 vừa qua. Những nỗi đau còn đó, chưa đủ thời gian để kịp nguôi ngoai.



Số liệu 1 tuần gần đây cho thấy nguy cơ bùng phát dịch vẫn rất cao: Cả nước liên tục ghi nhận khoảng 15.000 người mắc Covid-19 mỗi ngày, trong đó có 9.000-10.000 ca cộng đồng. Số ca mắc tại cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương.



Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội - Ảnh: Huy Thanh



Đó là chưa kể biến thể Omicron. Tuy chưa có bằng chứng cho thấy Omicron làm giảm hiệu quả của vắc-xin cũng như tăng tỉ lệ nặng và tử vong nhưng 4 châu lục và ít nhất 77 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xác nhận có các trường hợp nhiễm biến thể mới này. Tổ chức Y tế thế giới cũng đã đánh giá Omicron là biến thể đáng quan ngại do làm tăng nguy cơ tái nhiễm, có thể né tránh miễn dịch, có khả năng lây lan nhanh hơn 2-3 lần so với chủng Delta...



Vậy thì chủ quan, lơi lỏng vào lúc này là rất dễ dẫn đến hậu quả khó lường, dù tỉ lệ phủ vắc-xin của chúng ta đã đạt được rất nhiều kết quả ấn tượng.



Nếu phải dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, dừng những hoạt động vui chơi, lễ hội... ở các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán thì rất cần có sự kiểm soát cho thấu đáo ngay từ đầu.



Tại sao phải thế? Vì rất dễ nảy sinh tình trạng các địa phương vì không muốn tạm dừng các hoạt động vui chơi, lễ hội ở địa phương mình mà từ đó tìm cách thoát khỏi danh sách địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Cũng có thể có địa phương đã nằm trong danh sách có nguy cơ bùng phát dịch nhưng vẫn tìm đủ lý do để tổ chức các hoạt động tập trung đông người.



Tình trạng này từng xảy ra trong các đợt dịch Covid-19 trước đây. Trong đó, thấy rõ nhất là việc một số địa phương chậm cập nhật tình hình, số liệu về diễn biến dịch.



Đề nghị của Bộ Y tế là rất rõ ràng và phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19. Vấn đề là nếu được Chính phủ chấp thuận thì việc còn lại không chỉ từ sự tự giác của các địa phương mà còn ở chính sự kiểm tra, giám sát của Bộ Y tế cũng như Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Theo LƯƠNG DUY CƯỜNG (NLĐO)