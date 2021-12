Hai chữ "thần tốc" của Thủ tướng

Hôm qua, Hà Nội đã phải ra văn bản điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh. Động thái này được cho là cú “phanh xe” khẩn cấp trước giờ G, bởi lẽ theo kế hoạch cũ, hôm nay, 6.12, học sinh khối 10, 11, 12 học trực tiếp tại trường.



Lý do Hà Nội đưa ra là “tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng đột biến so với thời gian trước, trong đó có nhiều ca trong cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn việc cho học sinh trở lại trường học”.



Cũng không thể không nhắc đến thông tin từ TPHCM: Số trẻ mắc COVID-19 nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM gia tăng, trong đó trẻ đến khám do có các dấu hiệu ho, sốt, sau đó phát hiện dương tính.



Một khảo sát từ gần 3.000 người cho thấy: 88% phụ huynh chưa sẵn sàng cho con trở lại trường vào ngày 6.12.



Đối với mỗi gia đình, sức khoẻ của con, em là mối quan tâm hàng đầu. Không thể yên tâm nếu trẻ đi học trong nỗi nơm nớp trường lớp lại tiếp tục bị phong toả, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vẫn thường trực.



Tại diễn đàn bàn về phương án phục hồi kinh tế ngày5.12, Ban Kinh tế Trung ương nhận định: “Tổng cộng hai năm qua, thiệt hại do COVID-19 gây ra, khoảng 507.000 tỉ đồng (tính theo giá năm 2010), còn theo giá hiện hành lên tới 847.000 tỉ đồng, tương đương 37 tỉ USD”.



Thế nhưng có một thiệt hại chưa thể đo đếm được, đó chính là thiệt hại về tri thức: Trong hai năm, đặc biệt đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, nhiều địa phương phải đóng cửa trường học, hàng triệu trẻ em bắt buộc phải học online, ảnh hưởng rất lớn tới tiếp thu kiến thức, tâm sinh lý trẻ em. Đó chưa kể tới những thiệt hại về kinh tế do phụ huynh phải nghỉ việc ở nhà, hiệu quả công việc kém vì lo lắng chuyện học hành của con cái…



Bởi thế, bên cạnh gói giải pháp phục hồi tổng thể với bốn động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng nội địa, chuyển đổi số thì giải pháp phục hồi giáo dục phải là nhiệm vụ cấp bách, phải đặt ở mức nhóm ưu tiên cao nhất.



Để đạt mục tiêu sớm phục hồi giáo dục, thích ứng an toàn với COVID-19 thì phủ vaccine cho học sinh là nhiệm vụ hàng đầu.



Hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo: “Thần tốc hơn nữa trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine và đáp ứng nhu cầu thuốc điều trị, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, đề cao ý thức người dân trong phòng chống dịch”.



Trong đó, có lộ trình triển khai tích cực, hoàn thành sớm nhất việc tiêm cho người từ 12-18 tuổi và có phương án tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên trên cơ sở khoa học, an toàn, phù hợp diễn biến dịch bệnh trong nước và thực tiễn các nước.



Hai từ “thần tốc” mà Thủ tướng nhắc đi nhắc lại là điều bắt buộc. Không thể để các em đến trường trong nỗi thấp thỏm, không cần thêm những cú “phanh xe” vỡ kế hoạch đến trường vì chưa an toàn và thiếu vaccine.



