Cùng con đến trường

Cho con đến trường, xưa giờ vốn là chuyện hẳn nhiên, không cần phải bàn cãi, nhưng thời buổi dịch bệnh Covid-19, chuyện đơn giản này trở thành “đòn cân não” với phụ huynh.



Đồng ý hay không đồng ý cho con trở lại trường học trực tiếp là vấn đề nan giải hiện nay của phụ huynh nhiều tỉnh, thành mà dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Phụ huynh nào cũng nhận thấy qua gần một học kỳ chỉ học trực tuyến, chất lượng học tập rất đáng lo ngại. Đó là chưa kể những hệ lụy khác về sức khỏe, tâm lý… Thế nhưng khi được hỏi ý kiến để con trở lại trường, đặc biệt với học sinh nhỏ tuổi, như lớp 1, thì phần lớn phụ huynh ngần ngại. Hơn 70% phụ huynh lớp 1 tại TP.HCM chưa muốn con đến trường trong thời điểm này qua khảo sát của Sở GD-ĐT.



Lý do lớn nhất là lo con không an toàn, lây nhiễm bệnh khi đến trường. Mặc dù các chuyên gia về y tế, bác sĩ đều cho rằng trẻ bị nhiễm, nếu có, sẽ không diễn biến nặng, đặc biệt với học sinh đã tiêm vắc xin, không béo phì, không bệnh nền… Ngành giáo dục và y tế cũng đưa ra các bộ tiêu chí an toàn để kiểm soát dịch bệnh trong trường học; các trường cũng lên phương án, kịch bản nếu có F0... Thế nhưng, phụ huynh vẫn đầy âu lo khi số ca F0 ngoài cộng đồng liên tục tăng, diễn biến dịch vẫn phức tạp trong thời điểm này.



Hôm qua (6.12), học sinh lớp 12 khu vực dịch cấp độ 1 và 2 của Hà Nội đã được quay lại học trực tiếp sau nửa năm học ở nhà trong niềm vui mừng xen lẫn âu lo. Tương tự, sáng qua cũng là ngày đầu tiên học sinh lớp 1 TP.Đà Nẵng cùng một số khối lớp khác đến trường trong không khí chẳng khác gì ngày khai giảng.



Dịch Covid-19 đã khiến việc đến trường ngày nay có rất nhiều thay đổi. Ngoài quy định 5K, việc dạy và học cũng đều khác trước. Chia đôi số học sinh trong lớp, học cách ngày, trực tiếp xen trực tuyến, lệch giờ, lệch ca, hạn chế hoạt động tập trung, sinh hoạt ngoại khóa, nghiêm ngặt quy định bán trú, căn tin… Giáo viên, học sinh cũng phải thích ứng để thay đổi cho phù hợp.



Phụ huynh, vì thế cũng phải sẵn sàng điều chỉnh, trong tâm thế con cần đến trường trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn ra nhưng được kiểm soát.



Hơn một năm qua, nhiều nước trên thế giới đã thích ứng dần với cuộc sống có dịch Covid-19. Mọi hoạt động đã được điều chỉnh để thích nghi, trong đó có giáo dục. Nhiều nước đã đưa ra những tiêu chí hết sức nghiêm ngặt, chi tiết để trường học mở cửa đón học sinh và có giải pháp khi F0 xuất hiện. Cứ thế học sinh vẫn được đến trường để tiếp xúc với bạn bè, thầy cô trong một không gian mở, được sống trong một trường học đúng nghĩa, được bước ra ngoài thế giới thực để hít bầu không khí của cuộc sống thực, được chạy nhảy chứ không phải suốt ngày dán mắt vào máy tính trong 4 bức tường…



Lúc này đây thật không dễ dàng với phụ huynh khi quyết định cho con đến trường vì có quá nhiều âu lo, không chỉ cho trẻ mà còn cho cả người lớn tuổi trong gia đình sống cùng nhiều thế hệ. Nhưng thay vì chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực, phụ huynh có thể chuẩn bị để thích ứng cho con, dạy con tuân thủ các quy định mới trong trường học, biết ứng phó với các tình huống của thời Covid-19, biết chăm sóc và bảo vệ bản thân, ý thức vì những người xung quanh… để trẻ được sống một cuộc đời học sinh đúng nghĩa.

Theo NHIÊN AN (TNO)